Coronavirus : Pascal Praud prône l'"obligation vaccinale pour les plus de 60 ans"

Le chancelier autrichien a annoncé dimanche 14 novembre l'entrée en vigueur d'un confinement pour les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas contracté récemment le coronavirus dès lundi. Objectif : endiguer le nombre record de nouveau cas. Alors faut-il confiner en France les non-vaccinés ? C'est la question posée par Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la parole sur RTL ce lundi 15 novembre.

"Ce que disent les spécialistes c'est qu'aujourd'hui si vous êtes vacciné vous diminuez la transmission mais au bout de 6 mois manifestement on est à 0", rapporte l'animateur. "Je m'aperçois qu'en Allemagne il y a plus de cas quotidiens avec une population à 70% vaccinée que l'année dernière où il y avait 0% de vaccinés" poursuit-il.

"Là, on est à 10.000 cas par jour, M. Flahaut (épidémiologiste invité dans RTL Midi ce lundi 15 novembre, ndlr) pense qu'on va être le 15 décembre peut-être à 20, 30, 40.000, donc ça veut dire que le passe sanitaire ne sert à rien ?, interroge Pascal Praud. La seule chose qu'on nous dit c'est 'Ah bah ce serait peut-être pire'. Je m'aperçois clairement qu'on est au cœur de l'hiver et que peut-être que cette épidémie elle flambe parce que c'est l'hiver".

Le journaliste fait donc une proposition : "Il y a une chose qui devrait être mise en place mais ça demande beaucoup de courage : obligation vaccinale pour les gens qui ont plus de 60 ans. C'est eux qui sont les plus touchés, c'est eux qui engorgent les hôpitaux. Ça me paraît une mesure de 'bon sens' mais faut être courageux parce que ce sont des électeurs possibles".

