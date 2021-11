Coronavirus : ne pas se faire vacciner est "un peu égoïste", selon Nadal

Rafael Nadal n'hésite pas à prendre position en dehors du court. Dans un entretien avec le quotidien sportif espagnol Marca, repéré par 20 Minutes, l'Espagnol aborde le sujet de la vaccination dans le sport. "Je comprends qu'il y ait des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais cela me semble un peu égoïste", a lancé l'ancien numéro un mondial.

Une prise de position forte alors que d'autres stars du tennis mondial, dont Novak Djokovic et Daniil Medvedev, n'ont pas souhaité dévoiler s'ils étaient ou non vaccinés, évoquant un sujet d'ordre privé. "Nous ne connaissons pas à cent pour cent les effets des vaccins, mais nous devons faire confiance aux médecins", a expliqué Rafael Nadal. L'athlète se réjouit également que son pays soit l'un des plus vacciné du monde.

Selon le baromètre Odoxa pour Keneo et RTL de ce dimanche 14 novembre, Rafael Nadal est le joueur préféré de 42% des Français, devant Roger Federer (33%) et Novak Djokovic (20%). Chez les amateurs de tennis, il est cependant devancé par son rival suisse.