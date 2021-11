Confinement des non-vaccinés : une mesure similaire au passe sanitaire, selon un épidémiologiste

L'Autriche a pris une mesure aux allures radicales pour lutter contre la reprise de l'épidémie de Covid-19 : imposer un confinement aux personnes non-vaccinées. Ces derniers ne peuvent à présent sortir que pour effectuer des achats de première nécessité ou recevoir des soins médicaux.

Cette mesure pourrait-elle être appliquée en France si le nombre de contaminations continue d'augmenter ? Selon l'épidémiologiste Antoine Flahault, une procédure similaire est déjà appliquée en France avec le passe sanitaire. "Les non-vaccinés n'ont plus accès aux bars, restaurants, à la vie sociale, culturelle, festive", souligne-t-il. "C'est équivalent à un confinement, ce qui est opéré en France mais aussi en Italie ou en Suisse".

Antoine Flahault souligne par ailleurs que, avec ce système, l'Italie et la France sont parmi les pays d'Europe "où les digues tiennent le mieux", mais que "le passe ne sera pas suffisant pour maintenir très longtemps la digue". La piste d'un reconfinement pour faire face à une reprise épidémique n'est cependant pas la seule. L'épidémiologiste insiste que "la mesure la plus efficace n'est pas la plus restrictive : c'est la ventilation", et appelle à installer des capteurs de CO2 dans tous les lieux publics.