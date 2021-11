Les infos de 8h - Coronavirus : va-t-on confiner les non vaccinés en France ?

À compter de ce lundi 15 novembre, les Autrichiens non-vaccinés sont confinés. Ils ne peuvent ainsi pas sortir de leur domicile, sauf pour faire des courses essentielles, du sport ou bénéficier de soins médicaux. Une mesure très tranchée, mise en place pour faire face au rebond de l'épidémie de coronavirus qui touche de nombreux pays européens.

Alors que la France est elle aussi concernée par la hausse des contaminations, avec une augmentation de 38% du taux d'incidence en une semaine, faut-il s'inquiéter d'un scénario similaire ? Non, assure l'exécutif pour qui la situation est moins alarmante en France qu'en Autriche, notamment grâce à une couverture vaccinale plus élevée. Selon l'Élysée, confiner uniquement les non-vaccinés serait également compliqué à mettre en œuvre juridiquement et opérationnellement.

"Comment contrôler ?", s'interroge alors un proche d'Emmanuel Macron. Des restrictions pour les non-vaccinés existent déjà pour accéder à certains lieux, via le passe sanitaire. Il est en effet plus facile de contrôler des entrées que des sorties de chez soi.

"La cinquième vague sera celle des non vaccinés et des personnes fragiles qui n'auront pas eu de rappel", prévient l'exécutif qui continue d'encourager la vaccination, notamment à travers l'allocution du chef de l'État mardi 9 novembre.

Dimanche, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand se sont eux positionnés en faveur du scénario autrichien en cas de besoin lors du débat entre les candidats Les Républicains. "C'est assez rare que LR parle de santé, on comprend mieux pourquoi", torpille un macroniste. "Comment feraient-ils pour confiner six millions de personnes ?"

À écouter également dans ce journal

