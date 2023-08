Coronavirus : le ministre de la Santé appelle les Français à reprendre le réflexe du port du masque

Malgré la hausse des contaminations au Covid-19 à travers le pays, alors qu'un nouveau variant Eris est sous surveillance au niveau mondial, les autorités n'envisagent pas de rendre le port du masque obligatoire cet automne. Invité de BFMTV, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a déclaré ce lundi 21 août que cette mesure n'était pas à l'ordre du jour à ce stade, tout en se réservant la possibilité d'agir si la situation l'impose.

"Aujourd’hui, on n’a pas ce scénario", a affirmé le ministre, soulignant que "les variants sont sous surveillance en lien avec l'Organisation mondiale de la Santé". "Le Covid et les mutations que l'on connaît ne présentent pas de dangerosité ou de niveaux d'incidence particulièrement inquiétants, mais on les surveille", a-t-il ajouté. D'après lui, la France "n'a pas désarmé (son) système de suivi mais on a basculé dans un système plus classique comme pour la grippe".



Il faut qu'on se dise tous que porter le masque c'est quelque chose de banal qui doit être un réflexe Aurélien Rousseau, ministre de la Santé

Cela dit, Aurélien Rousseau a appelé les Français à reprendre le réflexe de mettre un masque en cas de symptôme. "Je pense qu'il y a une étape intermédiaire, la banalisation du masque quand vous avez des symptômes respiratoires, ça vaut pour aller chez le boulanger ou pour un ministre qui va en questions au gouvernement", a-t-il expliqué. "Il faut qu'on se dise tous que porter le masque c'est quelque chose de banal qui doit être un réflexe".

Ce week-end sur France Inter, le ministre avait indiqué que "les Français n'ont pas besoin d’être infantilisés mais de savoir où on en est : une incidence qui monte faiblement et un très faible impact hospitalier", tout en ouvrant la porte à des mesures plus restrictives dans certains espaces publics, de façon localisée, comme dans les Landes, où le centre hospitalier d