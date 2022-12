À l'approche des fêtes de fin d'années, pensez à redécorer votre intérieur. Les tendances de Noël 2022 sont les teintes argentées, les tons pastel et le blanc. L'orange se rajoute également comme une couleur de mode. Vous pouvez rajouter des objets de Noël de cette couleur, et même des oranges séchées pour accentuer ce côté là.

Le thème blanc est un thème pur et minimaliste qui permet de donner une touche de modernité, comme un sapin de Noël blanc par exemple. C'est une couleur qui convient à plusieurs styles d'intérieur. Elle permet un mariage facile avec d'autres couleurs comme le doré, l'argent ou le rouge.

Il faut partir avec une harmonie de couleurs, une unité de ton pour redécorer le salon. Le sapin et la table de Noël par exemple, si l'on désire quelque chose de naturel. Dans le salon, on peut ajouter des guirlandes aux rampes d'escalier et aux fenêtres. Pensez également aux bougies qui peuvent donner un côté cozy.

