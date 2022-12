Un cap symbolique vient d'être franchi. 100.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur les dernières 24h. S'il n'y a pas de quoi paniquer, ce nombre de cas, très élevé, doit renforcer notre vigilance. En moyenne, sur ces 7 derniers jours, 58.000 cas quotidiens ont été relevés. C'est beaucoup !

Le variant Omicron continue de circuler. Mais ce dernier est toujours moins virulent que les précédents. Pour les personnes à jour dans leur vaccination, cette vague peut donc rester agréable. Problème, la vaccination patine. Seulement 30% des 60-79 sont à jour. Et 13% des plus de 80 ans ont reçu une dose il y a moins de 3 mois.

Les publics fragiles doivent rapidement se faire vacciner rapidement pour pouvoir passer des fêtes de Noël en famille, sereinement et sans la contrainte du masque. Les données hospitalières sont en hausse depuis deux semaines. On compte 20.000 malades à l'hôpital à cause de la Covid et plus de 1.000 patients en réanimation. On reste cependant toujours à des niveaux très bas par rapport à la vague de Noël de l'an passé où on comptait 4 fois plus de patients en réanimation.

À écouter également dans ce journal

Coupures de courant - Invitée de RTL, la Première ministre Élisabeth Borne s'est montrée rassurante sur le risque d'assister à des délestages cet hiver. Les Français semblent faire des efforts, la consommation d'électricité a baissé de 8,3% sur une semaine.

Affaire des "écoutes" - Nicolas Sarkozy est jugé en appel dans cette affaire aussi appelée Paul Bismuth. Au lendemain de la diffusion des écoutes, la Cour reprend toute l'affaire depuis le début.

Biodiversité - Petite sœur de la Cop climat, la Cop sur la biodiversité s'ouvre à Montréal (Canada). 195 pays sont réunis avec l'objectif d'enrayer la disparition du million d'espèces menacées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info