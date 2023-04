Comment vaincre sa peur de l'eau ?

La peur de l'eau a souvent été transmise par des adultes quand on était petit. Par exemple, on peut avoir dit à un enfant : "Attention, reste au bord, la mer prend, elle ne rend jamais". Elle peut aussi venir d’une expérience traumatisante, comme un début de noyade, la tête maintenue sous l’eau par un camarade, un saut forcé sur la perche du maître-nageur… On peut également avoir peur d’aller dans l’eau par manque d’habitude. Cette peur n’est pas donc pas innée. Mais bonne nouvelle, elle peut être réversible, même à un âge avancé.

Pour dépasser sa peur de l'eau, il faut être sécurisé. La plupart des personnes souffrant d’aquaphobie pensent qu’elles ne peuvent pas flotter dans l’eau parce qu’elles ne savent pas bien nager. Or, pour flotter, il n’est pas nécessaire d’effectuer les gestes techniques de nage, il suffit juste d’avoir l’ensemble du corps et la moitié de la tête immergée dans l’eau, souligne Jean-Pierre Boumati, co-fondateur d’une méthode qui a fait ses preuves, Le pied dans l’eau. Donc, la première à chose à faire n’est pas de perfectionner sa nage, mais de se familiariser avec l’élément aquatique.



Y aller en douceur et respecter les étapes

Concrètement, comment fait-on ? On reste là où on a pied, à proximité du bord ou d’une échelle si cela rassure. Il est recommandé de porter des lunettes de natation car cela permet de voir sous l’eau. Cela peut paraître contre-intuitif, et pourtant, selon Jean-Pierre Boumati, il faut commencer par s’immerger, mettre la tête sous l’eau.

"Après, dit-il, on essaie de s’allonger sur le ventre, et on va, petit à petit, s’imprégner de cette sensation que l’on flotte. Les personnes très tendues ont souvent peur de ne pas arriver à se redresser. Elles doivent donc apprendre à le faire pour se sentir à l’aise : position allongée, tête sous l’eau, on s’accroupit, les pieds touchent le sol, et là on peut se redresser".



Ensuite seulement, on pourra essayer de se mettre sur le dos et de se mouvoir dans l’eau. L’apprentissage de techniques de nage ne viendra qu’après. Si on est accompagné d’une personne, celle-ci doit se montrer très patiente. L’affaire ne sera pas réglée en une heure. Ce n’est pas en brûlant les étapes que l’on vaincra plus vite sa peur de l’eau.

Combien de temps faut-il pour dépasser cette peur ?

Si on est encadré par des professionnels, une dizaine d’heures peuvent suffire pour vaincre sa peur de l'eau. Des associations ou des piscines municipales proposent des séances ou des stages. Elles conviennent aux personnes qui ont peur de l’eau, mais qui sont aussi attirées par l’eau et ont envie de se sentir bien dans cet élément.



Pour les personnes très phobiques de l’eau, qui sont dans une stratégie d’évitement, une psychothérapie peut être nécessaire. La solution, vous l’avez compris, c’est de ne jamais forcer une personne qui a peur de l’eau. L’aquaphobie ne peut se soigner qu’en douceur. Et c’est seulement ainsi qu’on peut retrouver le plaisir incomparable de flotter dans l’eau.

