Comment se débarrasser des punaises de lit sans insecticide ?

L'Anses, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, a partagé, vendredi 30 décembre, ses conseils pour éradiquer les punaises de lit sans recourir à des insecticides. Selon elle, entre 2016 et 2020, 7% des Français auraient été touchés par ces parasites.

Les punaises de lit sont des nuisibles qui peuvent rester en vie plus d'un an sans nourriture et qui prolifèrent rapidement. Certains utilisent parfois des insecticides dangereux pour les tuer et plus de 1.000 cas d’intoxications ont été recensés par les centres antipoison entre 2007 et 2021, après l’utilisation de produits pour lutter contre ces parasites.

Le ministère de la Santé conseille plutôt d'utiliser des moyens mécaniques, comme un aspirateur à bec, afin de capturer les œufs et les insectes. Une fois l'opération effectuée, le conduit devra être nettoyé et le sac emballé dans un sac plastique et jeté dans une poubelle extérieure pour éviter toute contamination. Les vêtements, oreillers et linges de maison qui pourraient être contaminés doivent être lavés à plus de 55°C à la machine.

Contacter un spécialiste en cas de récidive

Autre solution sans insecticide, le nettoyage à la vapeur à 120°C, qui détruit tous les stades de punaises de lits au niveau des recoins ou des tissus d’ameublement. Les fentes, fissures qui sont présentes sur les murs, plinthes, cadres de lit doivent aussi être calfeutrées pour ne pas abriter de punaises.

Si les punaises de lit sont encore là, il est conseillé de contacter un spécialiste de la lutte antiparasitaire. Les insecticides à utiliser soi-même sont souvent mal employés, voire inutiles, comme c'est le cas des bombes "fuger" qui créent un nuage d'insecticide qui n'atteint pas les recoins.

