publié le 21/12/2020 à 12:42

Il y en a pour qui le confinement a été bénéfique. C'est le cas des punaises de lit qui ont proliféré en cette année 2020, comme l'indiquent certains chiffres. Selon la Chambre syndicale des métiers de la dératisation, désinsectisation et désinfection (CS3D), le nombre d'interventions de professionnels a bondi de 76% cette année, contre 30% d'augmentation entre 2018 et 2019.

Selon ces chiffres rapportés par Le Parisien, les punaises de lit, un temps disparues, semblent être de retour partout sur le territoire français et pour de bon. "Elles sont chez nous, là où on va en vacances, dans les maisons de retraite, dans les hôtels, les lieux de culture... Il suffit d'être en contact avec assez longtemps pour être infesté qu'on soit riche ou indigent", a rappelé le porte-parole de la CS3D Stéphane Bras au quotidien.

Et la situation pourrait bien être pire en 2021. Si les punaises de lit ne peuvent propager des maladies, les professionnels s'inquiètent tout de même de la sortie de la crise sanitaire. Le porte-parole de la CS3D précise que "les punaises de lit peuvent rester des mois sans se nourrir donc quand tout rouvrira une fois la crise passée, les hôtels, les lieux de culture, les cinémas etc, il faudra s'attendre à un pic d'infestations," prévient-il et appelle à une "prise de conscience".

Le gouvernement planche sur un plan d'action

Le gouvernement a prévu de présenter un plan d'action contre la punaise de lit dans les prochaines semaines. Ce plan, inspiré du rapport de la députée LaREM Cathy-Racon Bouzon rendu en octobre, permettra de mieux connaître le fléau pour l'éradiquer, et devrait prévoir des aides financières pour venir en aide aux personnes infestées les plus démunies, l'intervention d'un professionnel étant onéreuse. La feuille de route de ce plan d'action, initialement prévu pour la fin novembre, sera finalisée en janvier, a précisé le ministère de la Transition écologique, selon Le Parisien.



Un site internet a par ailleurs été lancé par le gouvernement : stop-punaises.gouv.fr, où sont indiquées plusieurs erreurs à ne pas commettre. Par exemple, si votre lit est infecté, il ne faut pas traverser le salon avec les draps dans les mains. Au risque de répandre des œufs un peu partout chez vous.