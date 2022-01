Punaises de lit : comment s’en débarrasser ?

Ces cinq dernières années, plus d'un million de personnes sont concernées par les punaises de lit en Île-de-France, un fléau difficile à éradiquer et pour cause, le traitement est parfois coûteux ou sans effets.

Le gouvernement met d'ailleurs à disposition un numéro - 0.806.706.806 - et le site stop-punaises.gouv.fr pour vous aider. Car, avant d'en arriver aux extrémités constatées par notre journaliste à Aubervilliers, il existe des méthodes pour en venir à bout. Il convient d'abord de repérer ces minuscules insectes. Plusieurs signes peuvent vous interpeller comme des traces de piqûre de couleur rouge, des taches noires sur les draps ou les matelas, et des fines traînées de sang sur les linges et tissus.

Ensuite, avant d'avoir recours à des produits chimiques ou à des entreprises spécialisées, il est important de faire un grand nettoyage de votre logement. Aspirer de fond en comble toutes les surfaces, permettra d'attraper les œufs et les insectes jeunes et adultes mis en évidence. "Attention, l’aspirateur ne tue pas l’insecte, qui pourrait ressortir plus tard du sac", explique le gouvernement, isolez donc bien le sac et jetez le. Il faudra aussi nettoyer le conduit de l’appareil après utilisation.

Quels produits utiliser ?

Vous devez ensuite faire une lessive de tous vos vêtements à plus de 60 degrés et si certains tissus sont fragiles, placez-les au congélateur à -20 degrés au moins pendant 72 heures. Quant aux meubles infestés, il n'est pas toujours possible de les récupérer. Si le nettoyage est trop complexe, les spécialistes conseillent de les jeter à la déchèterie. Si ces méthodes ne fonctionnent pas, vous pouvez tenter un traitement de votre habitat en ayant recours à plusieurs produits.

La terre de diatomée peut être utile pour faire barrage aux punaises de lit. Elle provoque leur déshydratation et tue ainsi les insectes. Placez-en aux pieds de votre lit et de votre canapé ainsi qu'à proximité de vos portes et fenêtres. Vous pouvez aussi utiliser des produits chimiques et, pour les cas désespérés, faire appel à des professionnels de la désinsectisation. Ces derniers sont habilités à utiliser des produits toxiques plus puissants approuvés par les autorités. Une intervention de ce type s’élève entre 500 et 750 euros.

Certaines entreprises "sont spécialisées dans la détection (notamment celles ayant recours à des chiens renifleurs). Vérifiez que l’entreprise est en possession du certificat Certibiocide délivré par le ministère de la Transition écologique et solidaire depuis moins de 5 ans", précise le gouvernement sur le site mis en place : stop-punaises.gouv.fr.