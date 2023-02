Comment booster sa libido et éviter la panne sexuelle ?

Qu'elle soit temporaire ou prolongée, la mise en parenthèse de la vie intime toucherait l'ensemble des couples. Selon une étude réalisée en 2013, relayée par Libération, les couples ensemble depuis au moins 4 ans feraient l’amour en moyenne 4 fois par mois. Après 15 ans de vie commune, 50% d’entre eux le pratiquent 4 fois par an, tandis que l’autre moitié ferait chambre à part.

Comme l'attestent ces données scientifiques, la baisse de libido s'avère à terme inévitable, notamment en raison de facteurs environnementaux liés à nos modes de vie comme l'humeur, le stress, le cycle menstruel ou encore la période de l'année. Mais rassurez-vous, quand il y a une baisse de désir sexuel, cela n'a rien d'une fatalité. Si le sexe vous manque, il existe alors plusieurs façons de retrouver votre flamme intérieure.



Qu'il s'agisse de renouer le dialogue avec votre partenaire, mieux dormir, réinventer ses rapports sexuels, plusieurs astuces vous permettront de partir en quête de votre libido et de la retrouver. Rappelez-vous que l'important est de chercher une ou des solutions sans vous mettre la pression. Car en réalité, il n'existe pas vraiment de recettes miracles ou de diktat auquel il faudrait se soumettre.

La communication : clé d'une vie sexuelle épanouie

Premier conseil et non des moindres : une bonne communication au sein du couple est primordiale. Parler et écouter l'autre permet une connaissance, voire une reconnaissance des envies et des attentes de chacun. Cela permet aussi d'éviter de pressuriser son partenaire ou de lui attribuer la responsabilité de relations sexuelles.

D'après le site Medical News Today, la privation de sommeil peut affecter la production d'hormones et notamment celles de croissance et de testostérone. Elle entraîne également la libération par l'organisme d'hormones de stress supplémentaires, telles que la "norépinéphrine" et le "cortisol".

Une étude parue le 16 mars 2015 dans The Journal of Sexual Medicine rapportait ainsi qu'une heure de sommeil supplémentaire chaque nuit augmenterait de 14% l'envie de faire l'amour le jour suivant. Les chercheurs ont assimilé cela à une hausse du désir sexuel.



De l'importance de réinventer ses rapports sexuels

Comme l'explique Aline Perraudin, le stress peut aussi être l’ennemi de la libido : le cerveau active le système nerveux sympathique et plusieurs hormones, comme l’adrénaline et le cortisol, sont alors libérées pour préparer le corps à l’action. Et cela inhibe la libido chez l’homme comme chez la femme. Une fois le stress passé, c’est le système nerveux parasympathique qui entre en action et qui calme le jeu. Et c’est lui aussi qui permet l’excitation sexuelle. Ainsi, pour retrouver l'envie de faire l'amour, il est important de se détendre. Cela peut se faire par le biais du sport ou d'activités relaxantes.

Réinventer ses rapports sexuels peut également être une solution. La nouveauté augmente le désir et l'excitation. "On peut s'organiser des rendez-vous sensuels, à condition de ne pas instrumentaliser l'autre, et que les jeux soient élaborés dans la réciprocité", explique Aline Perraudin. Dans une étude, publiée le 19 mars 2020, des chercheurs recommandent par exemple de faire travailler son intellect pour imaginer des scénarios érotiques dans la journée ou prévoir ce que vous aimerez faire avec votre partenaire le soir.

Enfin, notez que pour une sexualité épanouie, il est aussi préconisé de planifier le sexe, l'anticiper, se rendre disponible pour son ou sa partenaire, créer les conditions pour avoir envie de faire l'amour.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info