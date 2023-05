Comment bien choisir ses produits solaires ?

En matière de protection solaire. Il existe toutes sortes de produits. Pas facile de s'y retrouver. Déjà, il faut choisir le bon indice de protection. Le facteur de protection solaire, le SPF, mesure la capacité d’un produit solaire à protéger des coups de soleil. Les dermatologues recommandent d’utiliser un SPF allant de 30 à 50. "Plus l’indice est élevé, mieux c’est", dit le Dr Laurence Risse, dermatologue. Cette protection de 30 à 50 convient pour la plupart des personnes et des zones géographiques. On a intérêt à choisir un indice 50 si on a la peau qui prend très facilement des coups de soleil, sous les tropiques ou en altitude.





Pour les enfants, l’OMS recommande un indice 50 ou 50+ car jusqu’à la puberté, ils sont particulièrement vulnérables aux UV. Il faut savoir qu’aucun écran ne bloque 100% des rayons du soleil. La meilleure protection, c’est encore les lunettes, le T-shirt anti-UV et le chapeau. Et il est même recommandé de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans au soleil.

À quoi correspond l'indice de protection ?

Un produit solaire avec un indice de protection de 30 absorbe 96,6% des UVB. Un produit avec un indice 50 en absorbe 98%. La différence n’est pas énorme… Ce qui compte, c’est surtout la quantité de produit que l’on va appliquer. Pour obtenir la protection indiquée sur l’emballage, il faut appliquer beaucoup de produit, l’équivalent de 2 mg de produit par cm2 de peau, ce qu’on ne fait généralement pas. Pour un adulte de taille moyenne, cela correspond à l’équivalent d’une balle de ping-pong pour protéger le corps. Ou encore à l’équivalent de 7 cuillerées à café, ou à 12-15 pulvérisations si on utilise un spray. Et pour le visage, il faudrait utiliser l’équivalent d’une cuillerée à café. Le produit doit aussi être appliqué uniformément.

On a tendance à oublier certaines zones, comme les oreilles, la nuque et les pieds. Et il faut réappliquer régulièrement le produit solaire, toutes les deux heures, et surtout après la baignade, même s’il est "water-résistant".

L’indice de protection, SPF, indiqué sur les produits solaires ne concerne que les UVB. Cependant, les solaires doivent aussi protéger des UVA qui causent le vieillissement de la peau, mais aussi des cancers cutanés. Il faut vérifier qu’il comporte, en plus de l’indice SPF, le logo UVA.

Filtres minéraux ou filtres chimiques ?

Et quel filtre doit-on privilégier ? Les filtres minéraux réfléchissent les UV, ils ont un rôle barrière. Ils sont préférables chez l’enfant car ils sont peu allergisants, bien tolérés, et on peut voir si on les a bien étalés. En effet, ils se fondent moins bien dans la peau que les filtres chimiques et peuvent laisser des traces blanches sur la peau. Les filtres organiques ou chimiques pénètrent dans la peau et absorbent les UV. Ils sont aussi efficaces mais il faut les appliquer 20 à 30 minutes avant de s’exposer pour qu’ils aient le temps de bien pénétrer.



Des produits solaires peuvent associer les deux types de filtres. Pour les adultes, le meilleur choix pour la santé, c’est d’opter pour un produit qu’on va appliquer et réappliquer avec plaisir, quels que soient le type de filtres et la texture, crème, huile ou lait. Pour minimiser le risque d’allergie, la dermatologue conseille de choisir une formule sans parfum. Pour l’environnement, les filtres minéraux sans nanoparticules semblent moins nocifs que les filtres chimiques, mais cela ne fait pas consensus. Il vaut mieux vaut prendre des produits résistants à l’eau pour qu’ils se dispersent moins.

Des risques avec les nanoparticules ?

Le dioxyde de titane peut être utilisé comme filtre UV sous forme de nanoparticules afin que le produit solaire s’étale mieux. Les autorités sanitaires ont indiqué un risque cancérigène en cas d’inhalation, mais pas lorsqu’il est appliqué sur la peau. Il est d’ailleurs interdit dans les produits inhalables par principe de précaution.

