Cas de botulisme : le mari de la femme décédée porte plainte contre le restaurant et deux hôpitaux

Le mari de la femme grecque décédée du botulisme, aussi touché par la maladie, a porté plainte contre le restaurateur et contre les hôpitaux de Bordeaux et Paris, qui les auraient laissés sortir malgré des symptômes. L'Irlandais est sorti de l'hôpital le soir du mardi 19 septembre.

Interrogée par RTL, son avocate Me Jade Dousselin a expliqué que le veuf était dans "une forme d'incompréhension et de colère", et a ajouté qu'"il tente de se remettre" physiquement comme psychologiquement des évènements. De plus, elle estime qu'il y a eu des irrégularités : "Force est de constater que les choses n'ont pas été faites dans les règles", déclare-t-elle.

Cette dernière compte sur le travail d'enquête pour "déterminer où se sont passées les défaillances et est-ce que l'un des agents aurait pu arrêter ce drame". Enfin, Me Jade Dousselin se demande "comment il est possible que cette personne ait pu sortir de l'hôpital sans qu'elle soit suivie", bien que le botulisme soit une maladie rare.

Pour rappel, les 15 victimes de botulisme détectées à Bordeaux ont toutes ingurgité des sardines dans le restaurant Tchin Tchin Wine bar, au début du mois de septembre. À l'heure où sont écrites ces lignes, six d'entre elles sont toujours en service de réanimation.