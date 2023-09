VIDÉO - Cas de botulisme à Bordeaux : des contrôles menés par les autorités dans le bar incriminé

La Direction Départementale de la Protection des Populations mène depuis moins d'une heure des contrôles dans le bar où une cliente est morte après avoir contracté le botulisme, ce mercredi 13 septembre, comme a pu le constater le correspondant de RTL. Le Tchin Tchin Wine bar, n'était ce matin pas encore visé par une fermeture administrative. Sept personnes sont, de leur côté, en réanimation.

Les autorités ont diffusé le nom de l'établissement pour que les clients se fassent connaître. Ce bar à vins et notamment fréquenté par des clients étrangers. Toutes les victimes ont dégusté la semaine dernière des sardines mises en bocal de façon artisanale par le restaurateur. Les services de protection des populations ont fait des prélèvements et des manquements aux règles d'hygiène auraient été notés. Mais pour le moment, l'établissement n'est pas fermé.

Après la mort d'une des personnes intoxiquées, la Direction générale de la Santé a émis une note urgente à tous les médecins. Les symptômes sont des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, des diarrhées et une paralysie plus ou moins forte des muscles, mais pas de fièvre. Les malades développent de graves problèmes respiratoires et le stock de l'État d'antitoxine botulique est disponible 24h/24.