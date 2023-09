INFO RTL/M6 - Cas de botulisme à Bordeaux : la famille de la femme décédée a porté plainte pour "homicide involontaire"

Les proches de Maria G., la jeune femme grecque âgée de 32 ans décédée de botulisme après avoir consommé des sardines dans un bar de Bordeaux, début septembre, ont décidé de saisir la justice. Ses parents et son mari ont déposé plainte ces derniers jours, d'après les informations de RTL et M6, pour "homicide involontaire", une information confirmée par le parquet de Bordeaux. Dès vendredi, la procureure de la ville avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "homicide involontaire", "mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé" et "vente de denrées corrompues ou toxiques" confiée à la police judiciaire et aux gendarmes de l'Oclaesp, l'office spécialisé dans les questions de santé publique.

D'après nos informations, Maria G., chercheuse dans une université d'Île-de-France, était venu à Bordeaux pour fêter son anniversaire accompagnée de son mari irlandais. Le jeune couple installé en France s'était uni en mai. Le mari a, lui aussi, été intoxiqué après le repas du couple au Tchin Tchin Wine Bar, mais il est tiré d'affaire et doit sortir de l'hôpital demain mardi 19 septembre, toujours d'après les informations de RTL.

Le père de Maria G, avocat au barreau d'Athènes, est déterminé à mener le combat judiciaire avec sa famille. Leur avocat français, contacté par RTL, n'a pas souhaité faire de déclaration à ce stade de l'enquête.

