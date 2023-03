Pourquoi le dentiste peut vous sauver la vie ?

Il faut le dire, beaucoup d’entre nous n’aiment pas aller chez le dentiste. Et pourtant, des contrôles réguliers sont importants. Une visite au moins une fois par an peut permettre de soigner une carie qui n’est pas encore douloureuse ou de faire un détartrage. Elle peut aussi être l’occasion de détecter des maladies des gencives qui ne donnent pas de symptômes à leur début. Une idée reçue est, en effet, de croire que parce qu’on n’a pas mal, tout va bien. La majorité des maladies des gencives s’installe sans provoquer de douleur.

Or, l’état de notre bouche et de nos dents peut avoir des répercussions sur notre santé générale. On sait, par exemple, que la bouche et le cœur sont en lien direct. "Une carie non soignée ou une gencive malade avec un déchaussement dentaire peuvent être des portes d’entrée pour des bactéries qui vont migrer vers la circulation générale et atteindre le cœur », explique le chirurgien-dentiste, Pierre Ducasse. Des bactéries d’origine buccale peuvent provoquer une endocardite, une inflammation de la paroi du cœur ou des valves, qui peut mettre la vie en danger".

Des bactéries en cause dans la maladie parodontale, qui touche les tissus de soutien de la dent, semblent également impliquées dans l’athérosclérose, qui se caractérise par le dépôt d'une plaque de lipides sur la paroi des artères. Chez des personnes qui ont fait un infarctus, elles ont été retrouvées dans ces dépôts de graisses. Cela ne veut pas dire que ces bactéries en sont la cause directe. Mais des études ont montré que des problèmes dentaires, en particulier la maladie parodontale, sont souvent corrélés à un plus grand risque d’infarctus.

Soigner ses dents pour protéger son coeur

Des études ont mis en évidence un lien entre des bactéries liées à l’inflammation des gencives et le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Des Des chercheurs ont retrouvé les bactéries dans le cerveau de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et ils ont montré qu’elles produisaient une protéine toxique pour les neurones. Là encore, ça ne veut pas dire que si on a une maladie parodontale, avec un déchaussement dentaire, on va avoir la maladie d’Alzheimer, mais c’est certainement un facteur favorisant. On sait aussi que les personnes diabétiques sont plus à risque de maladies des gencives. Et l’inverse est également vrai : si on ne traite pas un déchaussement dentaire et que l’on est diabétique, cela peut induire un déséquilibre de la glycémie.

Une tendinite ? C'est peut-être à cause d'une infection dentaire

Un problème dentaire peut aussi être à l’origine de troubles moins sérieux mais embêtants. Des bactéries buccales qui passent dans la circulation peuvent aller, par exemple, se greffer sur un tendon et créer une tendinite. Il faut y penser quand une tendinite survient chez une personne qui n’a pas sollicité l’articulation touchée ou lorsqu’elle ne passe pas malgré les traitements.

Prendre soin de ses dents, c’est donc préserver sa santé globale. Il est recommandé de se brosser les dents deux fois par jour, pendant deux minutes, de compléter le brossage en passant du fil dentaire, le soir, pour avoir une bouche bien propre avant d’aller dormir. Et de faire des contrôles réguliers chez le dentiste.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info