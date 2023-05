Bac 2022 : 4 conseils pour arriver en forme et détendu

Tout examen apporte son lot de stress, principalement le Baccalauréat. Seuls face à une feuille blanche, dans une salle silencieuse rythmée par les va-et-vient des surveillants, les élèves peuvent rapidement finir submergés par la pression. D'autant plus que souvent, en plus du stress qu'il s'inflige à lui-même, le candidat subit également celui de son entourage.

Chaque étudiant réagit différemment au stress. Certains se retrouvent paralysés alors que pour d'autres il s'avère bénéfique. En réalité, il s'agit d'un état qu'il faut savoir apprivoiser. Bien dosé, il devient un allié pour être efficace lors des épreuves, et décuple les capacités. Mais s'il échappe à tout contrôle, il se fait vite envahissant.

Avec une pincée d'organisation, une once d'anticipation, une bonne dose de révision et un supplément de repos, les examens devraient se dérouler sans pression. Voici nos conseils, simples d'application, afin de gérer au mieux la pression le jour de l'examen.

1. Une bonne nuit de sommeil

Le meilleur moyen d'arriver en forme pour passer le Baccalauréat est évidemment de bien dormir la veille. Il est recommandé de se coucher aux alentours de 22h, histoire de profiter des 8 heures de sommeil essentielles pour bien se reposer. Il faut éviter à tout prix de se coucher après minuit ! Ce rythme est à prendre au plus vite pour éviter l'insomnie la veille d'un examen.

Avant de se coucher, mieux vaut se plonger dans un livre plutôt que sur son téléphone pour s'endormir. Privilégiez un bon roman plutôt qu'un cahier de révision afin de vous changer les idées.

2. Préparer ses affaires la veille

Un sac prêt la veille d'un examen est le meilleur moyen de vous éviter une source de stress le matin suivant au moment de partir. Le plus important est de bien préparer, dans une pochette, la convocation et la pièce d'identité. Attention aussi à bien les reprendre à la fin de chaque épreuve. Il est possible de ramener avec soi une bouteille d'eau et même de petits encas, que vous pourrez consommer sur place.

En plus du sac, il faut impérativement préparer votre trousse. Il est conseillé de n'y mettre rien de plus que les fournitures nécessaires : plusieurs crayons bleus ou noirs en cas de panne, deux effaceurs pour les corrections, quelques surligneurs de couleurs pour le brouillon, une petite règle. Des fournitures supplémentaires peuvent être exigées pour les épreuves de mathématiques (calculatrice, instruments de géométrie…) et d'histoire-géographie (crayons de couleurs pour les cartes).

3. Organiser ses révisions

Afin de réviser efficacement, il faut établir un planning de travail. À la veille d'une épreuve, il est trop tard pour apprendre, réviser signifie avant tout revoir ses cours. Les révisions de dernière minute sont un vecteur de stress alors, la veille d'un examen, on cesse les révisions avant le dîner.



Pendant les révisions, il faut aussi savoir s'accorder de vraies pauses. Un café entre amis, une balade, la préparation du repas, une séance de sport… Une coupure d'un quart d'heure à une demi-heure toutes les deux heures permet de reprendre avec plus de concentration les révisions.

Prévoir son trajet jusqu'au site de l'examen

Il existe peu de choses aussi angoissantes que d'arriver en retard pour un examen. Pour éviter cette source de stress supplémentaire, veillez à calculer le temps de trajet. Si vous vous devez vous y rendre en transports en commun, pensez à établir un trajet alternatif en cas de problème.



Tâchez d'arriver avec au moins 15 minutes d'avance dans la salle d'examen. Cela permet de s'installer tranquillement, et de souffler un bon coup en attendant la distribution des sujets.

