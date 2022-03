Baccalauréat : quelles sont les régions où le taux de réussite est le plus important ?

Ce mercredi 23 mars, le ministère de l'Éducation nationale a publié les indicateurs de résultats des lycées 2021. Ce constat est dressé chaque année par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP). Il établit le taux de réussite, taux d'accès, taux de mentions de chaque établissement français.

Si la synthèse du travail de la (DEPP) est publiée en ligne, le Huffpost propose une carte interactive qui recense tous les lycées avec 100% de réussite au bac. Sur cette carte interactive, on peut trouver de nombreuses références de lycées dans toute la France. Mais on note aussi des zones où les lycées avec 100% de réussite au bac sont plus nombreux.

Il y a 750 lycées français qui ont obtenu 100% de réussite au baccalauréat. À titre de comparaison, le taux de réussite national a atteint 93,8% en juin dernier. On note 97,6% pour le bac général, 94% en bac technologique et 87,6% en bac professionnel. Mais les lycées sans aucun échec ne sont pas présents sur tous les territoires.

Les grandes zones urbaines

Les zones très urbaines disposent souvent de lycées avec 100% de réussite. Ainsi, la région Île-de-France est la région où l'on note le plus de lycées qui n'ont aucun échec au baccalauréat. À Paris par exemple, on note le lycée heikhal menahem sinai (Paris 20) ou le lycée catherine laboure (Paris 14).

Lyon propose aussi de nombreux lycées affichant un score de 100% de réussite. Par exemple : il y a le lycee carrel (06) ou lycee notre dame des minimes (Lyon 05). Marseille est aussi très bien placée dans les lycées affichant 100% comme taux de réussite. Avec, par exemple le lycée st charles camas (Marseille 05) ou le lycée professionnel modèle électronique (Marseille 11). Ces chiffres sont à mettre en relation avec le nombre de lycées présents sur ces territoires.

La région Pays de la Loire et Bretagne

Si l'on fait abstraction des trois plus grandes villes de France, les régions Pays de Loire et Bretagne disposent aussi de nombreux lycées avec 100% de réussite. À Nantes, le lycée talensac - jeanne bernard n'affiche aucun échec. Mais en Bretagne aussi, les lycéens ont beaucoup de succès. Au lycée de l'iroise à Brest par exemple, ce sont 100% des lycéens qui obtiennent le bac.



Les Hauts-de-France

Lille recense de nombreux lycées qui affichent 100% de réussite au bac. Comme par exemple le lycée Frederic Ozanam (Lille) ou le lycée sainte claire (Lille). Mais aux alentours de la ville dans la région Hauts-de-France, il y a aussi de nombreux autres lycées qui n'affichent aucun échec. Par exemple le lycée Saint Denis à St Omer ou encore le lycée sainte Thérèse à Avesnes sur Helpe.

