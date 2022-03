Baccalauréat 2022 : quels sont les sujets probables dans votre spécialité ?

Elles vont ouvrir le bal du bac 2022. Les épreuves de spécialités de mathématiques, de SES, de physique-chimie et de SVT se dérouleront du 11 au 13 mai 2022. RTL et digiSchool dévoilent les sujets probables pour cette année. Voici donc les pronostics pour organiser et optimiser vos révisions des épreuves de spécialité.

Au-delà des pronostics, il est important d'adapter ses révisions pour un meilleur résultat. Faire des exercices et relire les corrigés de vos évaluations est particulièrement efficace en mathématiques et physique-chimie. En effet, connaître ses leçons n’est que le point de départ, l’important est de savoir résoudre les problèmes énoncés sur votre sujet.

Il est aussi d'apprendre à utiliser les bons mots de vocabulaire et de travailler sa rédaction. Lors des révisions des épreuves de spécialités de SES ou de SVT, il est important de se faire des fiches de vocabulaire et de s'entraîner à rédiger des éléments de réponse. N'oubliez pas que la méthodologie constitue 50 % de la note finale.

Quels sujets en spécialité mathématiques ?

En spécialité mathématiques, les sujets chauds les plus susceptibles de tomber au bac général 2022 sont les suivants :

• Vecteurs, droites et plans dans l’espace.

• Les suites.

• Fonctions de référence.

• Épreuves indépendantes et schéma de Bernoulli.

• Orthogonalité et distances dans l’espace.

• Compléments sur les fonctions.

• Équations de droites et de plans.

Ensuite, le chapitre Équations différentielles et calculs de primitives constitue un sujet tiède. Enfin, n’oublions pas les sujets froids : Variables aléatoires, Combinatoire et dénombrement, Calcul intégral et Loi des grands nombres.

Quels sujets en spécialité SES ?

La spécialité sciences économiques et sociales compte douze chapitres. Lesquels faut-il approfondir ? Découvrez ci-dessous la liste des sujets très probables du bac général 2022 en spécialité SES :

• Quelles mutations du travail et de l’emploi ?

• Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

• Quelle action publique pour l’environnement ?

• Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

À ceux-ci s’ajoutent les chapitres probables et susceptibles de tomber à l’épreuve de SES : "Comment lutter contre le chômage ?" ou encore "Quels sont les caractéristiques et les facteurs de la mobilité sociale ?"

Concernant les sujets peu probables, nous retrouvons : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?, Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ?, Comment est structurée la société française actuelle ?, Quelle est l’action de l’École sur les destins individuels et sur l’évolution de la société ?, Quelles inégalités sont compatibles avec la justice sociale ? et Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

Quels sujets en spécialité physique-chimie ?

Les sujets chauds probables en spécialité physique-chimie en 2022 sont les suivants :

• Description d’un mouvement

• Sens d’évolution d’un système acide-base

• Lien entre les actions appliquées à un système et son mouvement

• Analyse d’un système chimique par des méthodes physiques et chimiques

• Transformations acide-base par des transferts d’ions hydrogène



Nous comptons également quatre sujets tièdes parmi lesquels figurent : Images et lumières, Dynamiques d’un système électrique, Évolution d’un système chimique et Stratégies en synthèse organique.



Pour finir, les chapitres froids sont : Modèle du gaz parfait et bilans d’énergie, Phénomènes ondulatoires, Évolution d’un système, siège d’une transformation nucléaire, Écoulement d’un fluide incompressible et Évolution d’un système oxydant-réducteur.

Quels sujets en spécialités SVT ?

Les sujets chauds probables en spécialité Sciences de la Vie et de la Terre au bac 2022 sont les suivants :

• Variations climatiques passées

• Organisation fonctionnelle des plantes et production de matière organique

• L’origine du génotype des individus

• Comportements, mouvement et système nerveux



Bien entendu, tous les chapitres sont importants. C’est pourquoi nous vous énumérons également les sujets tièdes : La cellule musculaire, La reproduction des plantes, entre vie fixée et mobilité et Le contrôle des flux de glucose, source d’énergie des cellules musculaires.



Enfin, les sujets froids : La domestication des plantes, Comportement et stress, À la recherche du passé géologique de notre planète, La complexification et l'évolution des génomes au sein des populations et Conséquences du réchauffement climatique et possibilités d’actions.