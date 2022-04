L’horloge tourne et les épreuves de spécialité du bac général approchent. Alors, pour préparer ce passage au mieux, voici quelques conseils pour compléter vos révisions. Méthodologie, astuces, conseils, éléments à ne pas oublier, etc... On vous dit tout dans cet article, avec digiSchool.

En conseil général pour toutes les spécialités, il faut faire très attention à l'orthographe. Si l’erreur est humaine, moins il y en a, moins vous perdrez de points. C’est pourquoi, si cela est possible, relisez votre copie plusieurs fois avant de la rendre.

Il est aussi important de ne prioriser aucun chapitre. Même si, au fil des années, des tendances se dessinent, chaque notion est tout aussi importante qu’une autre. Il faut aussi apprendre à gérer son stress. Pour cela, il est préférable d'évitez de trop réviser la veille. Par ailleurs, cela risque de vous porter à confusion et vous allez mélanger plusieurs choses. Les veilles d’examen, il faut se ménager

Comment réussir l’épreuve de spé. mathématiques ?

L’épreuve de spécialité mathématiques repose sur des calculs et la résolution de problèmes. S’il est évident que maîtriser les formules ainsi que ses leçons est important, il ne faut, en aucun cas, laisser de côté la méthodologie. Les mathématiques c’est de la théorie, mais surtout de la pratique.

Tout d’abord, nous vous conseillons de vous entraîner à résoudre des problèmes : exercices vus en classe, annales, bac blanc, exercices trouvés sur superBac, etc. Vous disposez de nombreuses ressources pour vous entraîner, il ne faut pas les négliger. Si vous n’arrivez pas à compléter un des exercices, laissez-vous quelques jours pour y réfléchir, puis retentez à tête reposée.

Si cela n’est toujours pas concluant, aidez-vous du corrigé et, surtout, prenez des notes. Une de vos plus grandes aides est votre prof. N’hésitez pas à lui demander des exercices en fin de cours afin de vous entraîner, il n’y a rien de mieux que l’expérience pour préparer le jour J.

Comment réussir l’épreuve de spé. SES ?

En SES, le point le plus important est la rédaction. En effet, vous pouvez vous confronter à une dissertation, une épreuve composée, une étude de documents, etc. Ainsi, il vous faut vous entraîner à rédiger le plus possible. Pour cela, le format des leçons peut vous aider.

Les chapitres se présentent sous forme de questions : écrivez-les en haut d’une feuille et essayez, dans un premier temps, de noter tout ce qui vous vient à l’esprit sur ce sujet. Ensuite, essayez de rédiger vos connaissances. N’hésitez pas non plus à vous entraîner avec des annales ou un sujet blanc, ainsi vous serez en conditions réelles d’examen. De plus, il est toujours bien vu d’illustrer ses propos avec des chiffres ou des études, à condition de les maîtriser, bien sûr.

Autre point important de l’épreuve de SES : les mots-clés des leçons. Veillez à bien connaître le vocabulaire spécifique à chaque notion. Pour cela, n’hésitez pas à noter chaque mot dans un carnet (ou dans un répertoire pour l’ordre alphabétique) suivi de sa définition.

Comment réussir l’épreuve de spé. physique-chimie ?

La physique-chimie est une matière qui repose sur plusieurs choses : les procédés, les calculs et la maîtrise du vocabulaire. Tout comme les mathématiques, il est important de savoir mettre en pratique vos connaissances. Ainsi, pour réussir votre épreuve de spé. physique-chimie, nous vous conseillons de vous entraîner à faire des exercices autant que possible.



Plus vous en ferez, plus vous aborderez le sujet avec confiance. N’hésitez pas à demander à votre prof des exercices supplémentaires à la fin du cours, c’est la meilleure façon de vous entraîner. N’oubliez pas non plus de regarder les annales et/ou examens blancs qui vous permettront d’avoir une idée du déroulement de l’épreuve.



Ensuite, il est important de rattacher le bon vocabulaire et les bons calculs aux notions correspondantes. Pour cela, nous vous proposons d’inscrire le nom d’un chapitre sur une feuille blanche et d’essayer de la compléter avec vos connaissances. N’hésitez pas à vous aider de votre cours les premières fois afin de vous imprégner de tous les éléments.

Comment réussir l’épreuve de spé. SVT ?

L’idéal pour cette épreuve est de connaître le vocabulaire sur le bout des doigts. Pour cela, nous vous proposons plusieurs solutions. Premièrement, vous pouvez noter les mots importants et leur définition sur une fiche de révisions, un carnet ou un répertoire. Et ensuite faire des quiz avec vos camarades de classe.



Vous pouvez aussi faire des flashcards et pour finir, les répéter à haute voix plusieurs fois lorsque vous révisez votre chapitre. Mais attention à ne pas mélanger les notions. Les schémas sont également importants. Entraînez-vous à les reproduire plusieurs fois d’abord avec votre cours sous les yeux, puis sans. N’oubliez pas de mémoriser la légende, également.



Enfin, nous vous conseillons d’apprendre un maximum d’exemples, de chiffres, d’expériences, d'anecdotes en rapport avec chaque chapitre afin d’illustrer vos propos lors de l’examen. Cela peut être des exemples du quotidien, comme des faits avérés. N’hésitez pas à faire des recherches connexes aux notions : plus vous en saurez, mieux ce sera.