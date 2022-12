Alimentation : un régime à base de soupe est-il bon pour la santé ?

"Prends de la soupe, ça te fera grandir". Combien sommes-nous à avoir entendu cette phrase dans notre enfance ? Aujourd'hui, la phrase à dire serait plutôt : "Prends de la soupe aux choux, ça te fera maigrir". Passeport Santé Nutrition revient en détail sur un régime bien connu outre-atlantique : le régime soupe aux choux. Ce régime est largement déconseillé au vu de sa nocivité pour le corps et de sa très faible efficacité dans le temps.

Le principe de ce régime est simple, bien que sa mise en pratique le soit moins. Tous vos repas sont composés de soupe aux légumes, et ce, pendant une semaine. Dans cette soupe, il est habituellement recommandé d'y mettre neuf légumes et d'alterner afin d'éviter la monotonie. Tous les légumes sont préconisés, mis à part les légumes avec de l'amidon : pomme de terre, petit pois ou encore riz.

Ce régime alimentaire strict peut être agrémenté de fruits, de légumes verts entiers et de protéines maigres (saumons, volailles, tofu), explique Passeport Santé Nutrition. Pour le petit-déjeuner, les desserts et les pauses entre les repas, vous pouvez consommer des infusions à base d'herbes, du thé vert et des yaourts.

Le régime soupe aux choux est mauvais pour la santé

Si les résultats d'un tel régime sont spectaculaires, entre deux et cinq kilos perdus au bout d'une semaine, ses conséquences sont moins attrayantes. En premier lieu, il est très difficile de tenir un tel régime et la frustration engendrée est loin d'être souhaitable. Tenir le régime soupe aux choux est dangereux pour la santé. Comme le rappelle la diététicienne de Passeports Santé Nutrition, ce régime est "extrêmement violent pour l'organisme".

Les besoins nutritionnels et énergétiques du corps sont loin d'être remplis. Il est donc déconseillé de faire du sport trop intensif. Le corps n'aurait pas les ressources suffisantes pour assurer de telles dépenses physiques.

Enfin, le principal point noir de ce régime est l'effet "yoyo". Cet effet consiste à reprendre du poids en sortie de régime. Avec le régime soupe aux choux, l'effet yoyo semble quasiment inévitable, et il est souvent accompagné d'une prise de poids plus important qu'en entrée de régime.

Un tel régime doit être évité. Il est néanmoins envisageable de s'imposer une journée de régime soupe aux choux à la suite d'excès, comme les fêtes de fin d'année.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info