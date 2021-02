publié le 05/02/2021 à 10:24

Face aux restrictions sanitaires et au télétravail, il n'est pas toujours facile de conserver une alimentation saine. Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, s'est d'ailleurs dit "surpris" de la prise de poids de certains de ses patients, qui ont subissent des troubles du comportement alimentaires. "Certains de mes patients ont pris jusqu'à 20 kilos", déclare-t-il au micro de RTL.

Pour équilibrer ses repas, la piste du végétarisme peut être explorée. Le médecin publie aux éditions Albin Michel Végétarien sans carences, un livre de recettes mis au point avec Isabelle de Vaugelas, diététicienne.

Passer à une alimentation végétarienne "fait partie des réflexions de nos patients", indique le Dr Cocaul. "Les patients viennent en se posant des questions de façon face à l'éthique animale. Quand ils voient des reportages, où les poussins par exemple sont exterminés, ils sont frappés", explique-t-il.

D'après le médecin, "on peut tout à fait manger équilibré en proposant des façons de manger végétarien de temps en temps" et "divers régimes végétariens sont possibles". Mais selon son microbiote intestinal, on peut assimiler plus ou moins bien certains aliments. Attention toutefois, "on peut avoir de la malbouffe végétarienne", signale Arnaud Cocaul. La seule règle donc, faire "attention à ce qu'on met dans notre assiette".