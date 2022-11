Alimentation : qu’est-ce que le régime starter, qui peut faire perdre 8kg en 1 mois ?

Perdre jusqu'à 8 kilos en 4 semaines, voilà la promesse du régime starter. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais il également appelé "régime chrononutrition" ou "régime Delabos", du nom du docteur Alain Delabos. Ce dernier est reconnu comme le père de la chrononutrition, c'est à dire adapter son alimentation sur son rythme biologique. Voici en quoi cela consiste exactement.



Selon Passeport Santé, c'est un régime en 4 semaines, où on va manger de tout, dans des quantités bien précises et surtout à des moments bien précis de la journée. Le but étant dans une certaine mesure de mincir et non de maigrir à savoir perdre un maximum de graisse et d'eau (et limiter la perte de muscle). En effet, selon les travaux du docteur Delabos, un aliment peut être stocké s’il n’est pas pris au bon moment de la journée. La chrononutrition tient compte des sécrétions enzymatiques et hormonales du corps humain qui varient au cours de la journée en fonction de plusieurs facteurs : la lumière, le sommeil, la température ou la faim, rappelle Passeport Santé.

Ainsi, en suivant le régime du docteur Delabos, il est recommandé de manger trois repas et une collation par jour, beaucoup de protéines animales et peu de fibres et de végétaux. Il est préconisé de manger du fromage et du pain le matin, de la viande et des féculents au déjeuner, des sucres simples, type fruits ou chocolat au goûter et des légumes et poisson au dîner.

Controverse de cette méthode

Le régime starter est loin de faire l'unanimité auprès des nutritionnistes. Interrogée par PasseportSanté.net, la diététicienne Audrey Cyr "ne recommande pas ce régime dans le but d’une perte de poids. D'abord parce que les études scientifiques ne sont pas assez nombreuses pour le proposer, mais également parce qu’il autorise une petite variété d’aliments et un faible apport en légumes, en fruits et en grains entiers, nécessaires à la préservation d’une bonne santé".

En effet, le docteur Delabos prône une grande consommation de protéines animales, ce qui peut à terme mener à la survenue de pathologies cardiovasculaires et rénales. La faible quantité de légumes et donc de fibres pose également question. "Ça fait des années et des années qu'on fait manger beaucoup trop de légumes", répond Alain Delabos lors d'une interview à Beur FM en 2019.

"C'est du battage médiatique. Vous avez des gens qui vous disent que la Terre va mourir parce qu'on mange de la viande mais je suis désolé, il faut 10 fois plus de légumes qui contiennent peu de protéines pour compenser le manque de protéines animales", dit-il.

