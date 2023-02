Depuis des millénaires, le gingembre est utilisé pour soigner des problèmes de santé. Plus qu'une épice, le gingembre est un superaliment. Il possède une teneur exceptionnelle en nutriments et antioxydants. L'utilisation du gingembre est multiple. En frais, capsule, poudre ou encore tisane, c'est une racine très bénéfique pour la santé.

Le gingembre était déjà sur la table d'Henri VIII d'Angleterre. Et pour cause, cette épice avait la réputation d'être aphrodisiaque, et magique. Elle possède le pouvoir d'augmenter à la fois la libido et la sensation de satiété après les repas. Mais son utilisation ne se limite pas là. Le gingembre est aussi une excellente source de manganèse selon Passeport Santé.

1. Une propriété anti-inflammatoire

Parmi les nombreuses propriétés du gingembre, on retrouve le gingérol. Un composé anti-inflammatoire, dont les effets ont été prouvés chez l'animal, aussi bien que chez les humains. Consommer du gingembre, pour un humain, a démontré une diminution de douleurs liées à l'arthrite.

2. Un effet bénéfique contre le diabète

La poudre de gingembre aurait, selon une étude scientifique, un effet bénéfique sur huit semaines, chez des individus atteints de diabète. L'extrait de gingembre diminuerait les valeurs de glycémie, mais seulement à jeun. Il améliore aussi la sensibilité à l'insuline.

Un pouvoir antioxydant

Le gingembre possède une forte activité antioxydante, si on le compare à d'autres légumes et épices consommés. Le gingembre est classé parmi les 14 végétaux frais les plus antioxydant, avec la menthe, le brocoli, le chou de Bruxelles, le curcuma et la coriandre.

Le gingérol qui possède une propriété anti-inflammatoire, est bien connue, et son potentiel anticancer est démontré. Une étude a montré que le gingembre est un agent thérapeutique, dans le traitement du cancer de la prostate.

Les autres utilités du gingembre

Le gingembre combat les rhumatismes, la fatigue, les nausées, les vomissements et les problèmes digestifs. Quand le gingembre se décompose, le gingérol est converti en composé nommé shogaols. Une étude à récemment démontré que les shogaols peuvent protéger les cellules d'un composé impliqué dans le développement de la maladie d'Alzheimer.

