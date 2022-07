Alimentation : 6 bienfaits de la grenade

Fort pouvoir antioxydant, bon pour la santé cardiovasculaire, vertus anti-inflammatoires... La grenade se trouve être un fruit aux multiples ressources et pourtant peu utilisé dans nos régimes alimentaires. Néanmoins, les influenceurs "healthy" et certains cuisiniers en vogue la remettent au goût du jour, et à la mode. Originaire d’Asie occidentale et centrale, ce fruit est notamment cultivé depuis des siècles dans le bassin méditerranéen, et est donc plutôt accessible.

La grenade peut se consommer crue ou en jus afin de profiter pleinement des bienfaits de ses nombreuses arilles, ses petites graines comestibles présentes à l'intérieur du fruit. Mais concrètement, quel effet cela peut avoir sur votre santé ? Découvrez les nombreux bienfaits de ce précieux allié selon les informations de Passeport Santé.

1. Un atout pour la santé cardiovasculaire

Selon plusieurs études, consommé régulièrement, le jus de grenade constitue un aliment efficace pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Il a été observé chez des personnes atteintes d'une maladie coronarienne que le jus avait contribué à améliorer la circulation sanguine dans les artères, à une baisse de l'hypertension artérielle ainsi que du taux de cholestérol. Un bienfait que lui vaut ses propriétés antioxydantes. Par ailleurs, le même effet sur la santé est possible via une alimentation riche en antioxydants, comme la grenade, en consommant d'autres types de jus de fruit ou de légumes.

2. Un antioxydant puissant

Les propriétés antioxydantes de la grenade sont très efficaces une fois le fruit pressé car on retrouve ses vertus particulièrement dans les membranes blanches qui entourent les graines. Parmi une quarantaine d'autres fruits, l'action antioxydante de la grenade serait plus puissante que le thé vert ou le vin rouge, permettant ainsi une meilleure activité sanguine de votre métabolisme. Toutefois, les chercheurs restent prudents quant à l'interprétation de cet effet sur certaines personnes, chaque corps étant différent.

3. Réduire le risque et les effets de certaines maladies

Au-delà des bienfaits pour la santé cardiovasculaire, la consommation du jus de grenade aide aussi dans la prévention de certains cancers comme celui de la prostate, du côlon et du sein selon les résultats d'une étude réalisée in-vitro. On observe par exemple chez des patients atteints d'un cancer de la prostate que la grenade freine la croissance des cellules cancéreuses.

De même, grâce à des études réalisées sur des animaux, il a été constaté que le jus de grenade possède un effet neuroprotecteur, notamment en cas de lésions. C'est aussi un excellent aide-mémoire pour les personnes ayant un déficit en cas de pathologie comme avec la maladie d’Alzheimer.

4. Un anti-inflammatoire naturel

Grâce à ses composants dotés naturellement de propriétés antioxydantes, la grenade constitue un puissant anti-inflammatoire et anti-bactérien capable de détruire les bactéries nuisibles dans votre corps. Voici donc un précieux allié naturel qui vous aidera à être protégé contre les infections et l'inflammation de la bouche comme la gingivite, la parodontite et la stomatite dentaire.

5. Améliorer ses performances sportives

Ce fruit est également très bénéfique à la pratique du sport. Riche en nitrates alimentaires, composant ayant des effets positifs sur la performance, votre endurance sportive s'en ressentira. Une étude a d'ailleurs permis de prouver que la grenade améliorait le flux sanguin. 19 athlètes sur un tapis roulant ont consommé 1 gramme d'extrait de grenade 30 minutes avant l'exercice ce qui a retardé le début de la fatigue.

6. Une source d'acide punique

La grenade contient aussi de l'acide punique, élément qui a des effets sur la régulation des lipides sanguins, contenu dans ses arilles. Cela fait de ce fruit un puissant effet biologique. En effet, 51 personnes atteintes de cholestérol et de triglycérides élevés, un tissu adipeux qui est constitué essentiellement de graisses, ont consommé 800 milligrammes d'huile de graine de grenade par jour pendant 4 semaines. Le résultat de l'étude est sans appel : le niveau de triglycérides avaient significativement baissé.

