Alimentation : que faut-il manger pour faire baisser son cholestérol ?

Il y a le bon cholestérol, qui joue un rôle important dans la synthèse des hormones. Et puis, il y a le mauvais, le LDL cholestérol, dont la présence excessive encrasse les artères et empêche le sang de circuler normalement occasionnant des maladies cardiovasculaires. Son taux doit être inférieur à 1,6 gramme par litre, généralement. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte, notamment la génétique, mais il est possible de le réguler en grande partie avec l'alimentation.

Que faut-il manger pour le faire baisser ? L'essentiel est de réduire les graisses dites saturées, que l'on trouve principalement dans les viandes grasses, les fromages, produits laitiers entiers, le beurre et la charcuterie. Il convient aussi de limiter les graisses industrielles "partiellement hydrogénées", présentes dans les plats préparés, les biscuits et les viennoiseries.

Un exemple : au petit-déjeuner, préférez la margarine aux oméga-3 au beurre. En cuisine, mieux vaut prendre des huiles végétales pauvres en acides gras saturés, comme l'huile d'olive ou l'huile de colza. Une portion de fromage par jour suffit. Essayez de ne pas dépasser les trois œufs par semaine et faites-vous plaisir avec des fruits de mer toutes les deux semaines.

À la place, intégrez à votre alimentation le poisson, comme le saumon ou le maquereau, mais aussi les noix et les amandes quand vous avez un petit creux. Consommez beaucoup de végétaux : légumes, fruits et céréales complètes. Ne négligez pas les fibres, essentielles pour éliminer le mauvais cholestérol dans l'intestin. En somme, un véritable régime méditerranéen.

