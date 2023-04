Alimentation : le café est-il bon ou mauvais pour la santé ?

Dans le monde 2,6 milliards de tasses de café sont bues chaque jour. Si dans le cadre d'une alimentation équilibrée, le "petit noir" est plébiscitée, en excès, il peut provoquer des effets délétères sur la santé. "À dose faible ça va être un petit stimulant et ça va augmenter la concentration", souligne Sylvie Royant-Parola, médecin psychiatre spécialiste du sommeil.



Mais comme tous les excitants, consommé en trop grande quantité, il peut perturber l'endormissement, car la caféine bloque au niveau du cerveau, un neurotransmetteur, l’adénosine, qui est un sédatif naturel. "À forte dose, ça va vous empêcher de dormir. Du coup, vous allez être fatigué le lendemain matin et dans la journée", met en garde l'experte. Résultat : "vous allez reprendre encore plus de café et être encore plus insomniaque".

Pour rappel, un adulte en bonne santé ne soit pas dépasser un seuil de 400 mg soit l'équivalent de "deux ou trois tasses" à café par jour. Mais "si on est insomniaques, ce n'est pas de café du tout ou un café le matin à la rigueur", indique Sylvie Royant-Parola.

Par ailleurs, notez qu'il est inutile de diluer son café pour le libérer de son principe actif, la caféine. "Si vous prenez un café et que vos mettez de l'eau dedans ça ne change rien du tout à la caféine", assure la spécialiste. "Maintenant, c'est la façon de faire le café qui va être différente, c'est-à-dire qu'un expresso qui a pourtant plus de goût, qui est plus agréable à boire va sembler plus fort alors qu'en réalité en caféine, il est plus faible par rapport à un café américain qui lui va passer lentement et donc s'imprégner complètement de la caféine", ajoute-t-elle.

