Un paquet d'idées reçues circulent sur le café. Outre sa capacité indiscutable à nous réveiller le matin, on lui prête bien d’autres vertus. Certains pensent que ce serait un coupe-faim, qu’il activerait notre métabolisme et nous ferait donc dépenser des calories, ce qui nous aiderait à maigrir, ou encore qu’il brule nos graisses. Qu'en est-il vraiment ?

Les scientifiques étudient depuis longtemps le café, ses bienfaits, et aussi ses inconvénients, en cas de consommation trop importante. Étudier le café revient donc essentiellement à étudier les effets de son composant, la caféine. Cette molécule servirait de coupe-faim et heureusement, la faim se mesure scientifiquement.

Lorsque notre corps a besoin d’énergie, il produit l'hormone de l'appétit appelée la ghréline. En partant de ce constat, les scientifiques ont mesuré l’impact de l’ingestion de caféine sur la sécrétion de ghréline. Les résultats sont formels : la caféine n’a pas d’influence sur cette hormone, donc le café n’est pas un coupe-faim. Toutefois, une petite pause café peut vous détourner de grignoter.

Le café permet-il de maigrir ?

La caféine stimule et accélère le métabolisme. Quand vous buvez un café, elle passe dans le sang et se diffuse dans l’organisme. Une fois dans les cellules, cette molécule va activer des mécanismes qui vont créer de la chaleur. Cette production permet donc une dépense supplémentaire d’énergie par l’organisme que l’on peut mesurer. Une tasse de café correspond à 50 calories supplémentaires dépensées par l’organisme.

Malheureusement, cette boisson amère ne fait pas maigrir à proprement parler. 50 calories, c’est très peu et l’effet de la caféine n’est pas proportionnel à la quantité de café avalée. Ne comptez pas sur le café pour vous aider à maigrir si vous le buvez allongé sur votre canapé.



Un brûleur de graisse efficace

En revanche, si vous faites du sport, le café brûle les graisses. Des chercheurs espagnols ont réalisé une étude en 2021 avec une quinzaine de volontaires. Pour savoir si le café avait une influence sur le métabolisme des sportifs, ils ont demandé à ces volontaires de faire du sport régulièrement tout en donnant du café aux uns, et du décaféiné aux autres.

Résultat, dans le groupe qui avalait du café 30 minutes avant de pratiquer une activité sportive, on constatait une oxydation des graisses bien plus élevée que celle du groupe témoin. Cette augmentation s'élevait à 10% chez les sportifs du matin et montait jusqu'à 29% chez les sportifs de l’après-midi.

