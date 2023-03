Un stand de fruits et légumes frais dans un marché (illustration)

Perturbateurs endocriniens, substance cancérogènes ou mutagènes. L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir alerte sur la présence de nombreux pesticides sur les fruits et légumes. 50 % des produits issus de l'agriculture intensive seraient ainsi contaminés. Un chiffre moins élevé quand les fruits et légumes sont bios.

Ce jeudi 24 mars, UFC Que Choisir publie une étude qui porte sur des analyses des 14.000 contrôles effectués de produits bios et conventionnels vendus en France. Les résultats montrent que de nombreux fruits et légumes sont "contaminés par des pesticides suspectés d’être cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou l’ADN ou perturbateurs endocriniens". Pas moins de 150 substances ont été détectées.

Les pommes sont les aliments les plus contaminés, tout comme les cerises. Dans une grande majorité des échantillons, on détecte du fludioxonil, un fongicide suspecté d'être un perturbateur endocrinien. On retrouve aussi un insecticide, le phosmet, qui serait toxique pour la fonction reproductrice d'après l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Seule bonne nouvelle : les aliments issus de l'agriculture biologique sont "beaucoup moins contaminés notamment en raison de l’interdiction des pesticides de synthèse pour ce mode de production". La présence de pesticides est divisée par 6 voire 8 dans certains cas.

