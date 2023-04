Comment gérer les écrans de ses enfants ?

Selon une récente étude de Santé publique France, le temps passé par les enfants devant un écran a augmenté ces dernières années. Les enfants de 2 ans passent, en moyenne, près d’une heure par jour devant un écran. Cela doit nous alerter d’autant que les données ont été recueillies avant la crise sanitaire du Covid. Depuis, le temps passé par les enfants devant un écran a encore augmenté. C’est la surexposition aux écrans et un usage inapproprié qui sont préoccupants, surtout chez les tout-petits.

En France, la limite d’âge "sans écran" a tendance à être fixée à 3 ans, mais elle ne correspond pas à un consensus scientifique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise de ne pas exposer du tout les enfants de moins de 2 ans. Et pour les enfants de 2 à 5 ans, l’OMS recommande de limiter à 1 heure par jour le temps passé devant les écrans. L’Académie américaine de psychiatrie de l’enfant, pour sa part, recommande d’éviter tout écran avant 18 mois. Elle estime qu’après 18 mois, les enfants peuvent bénéficier de programmes éducatifs de qualité si les parents sont là pour en parler avec eux. Pour les enfants de 2 à 5 ans, elle recommande de limiter le temps d’écran à une heure par jour.



Un risque de retard de langage

Les risques sont plus importants avant 3 ans. "Il y a un risque de retard d’apprentissage du langage", souligne Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives. Mais ce retard est réversible. Et il ne s’agit pas de troubles du langage. On a également observé des effets sur les capacités de reconnaissance des émotions, mais on ne sait pas si c’est un effet direct des écrans ou la conséquence d’un manque d’interactions avec des adultes.



Il ne faut pas accuser les écrans de tout et n’importe quoi. "Il n’a pas été démontré qu’ils étaient responsables de troubles de l’attention ou des apprentissages. Le lien entre écran et autisme est complètement faux, insiste le professeur. C’est tout simplement une fake news, aucune étude ne l’a démontré. C’est scandaleux que certains médecins aient pu dire cela !"

Ne pas laisser les jeunes enfants seuls devant un écran

Alors, que peut-on conseiller aux parents ? Ce qu’on peut donc dire avec certitude aux parents, c’est pas d’écran du tout avant 2 ans. Jusqu’à trois ans, les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte. Et entre 3 et 6 ans, il faut dans la mesure du possible qu’ils le soient, d’une part pour une question de contenu -il faut voir à quoi les enfants sont exposés - et d’autre part, parce que les plus jeunes ont besoin d’interagir avec d’autres êtres humains.

Les effets négatifs des écrans dépendent beaucoup de la manière dont ils sont utilisés et du contenu. Ils s’observent surtout lorsqu’ils remplacent l’éducation et les interactions, indispensables à l’apprentissage du langage. La durée d’écran doit être limitée car le temps passé devant un écran ne doit pas empêcher d’autres activités importantes pour le développement des enfants.

Les écrans ne doivent pas prendre trop de place

Si un enfant est devant un écran, c’est du temps qu’il ne passe pas à faire d’autres activités qui participent à sa construction mentale et physique, comme le fait de faire ses devoirs, de discuter, de lire, de jouer, de dessiner, de faire du sport, de dormir. Outre-Manche, le Collège des pédiatres recommande d’ailleurs d’éteindre tous les écrans au moins une heure avant d’aller se coucher. C’est très important de préserver le sommeil des enfants.

On se focalise souvent sur les effets cognitifs des écrans. Mais on sous-estime leurs conséquences physiques. Ils rendent sédentaires, exposent à une moins bonne condition physique et au surpoids. Autant de raisons qui militent pour un usage raisonné des écrans, sans pour autant les diaboliser.

