et Marie-Pierre Haddad

publié le 14/02/2021 à 18:43

La Défenseure des droits Claire Hédon souhaite créer des "zones sans contrôle d’identité". Une manière, selon elle, de limiter les discriminations. Elle dénonce une situation "insupportable" pour les jeunes dans certains quartiers. "Dans 95% des cas, les contrôles d’identité ne donnent rien", ajoutait-elle sur Franceinfo.

Selon Éric Dupond-Moretti, "ce qui est en cause, c'est le pourquoi d'un contrôle". Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le ministre de la Justice estime que "ce qui compte, c'est de savoir pourquoi on contrôle. Contrôler un homme à raison de sa couleur de peau, c'est insupportable. Cela arrive (...) Je préfère à cette mesure (les zones sans contrôles d'identité) qui me paraît illusoire, je préfère la caméra-piéton".

Le ministre de la Justice estime que ce système "protège le policier quand il contrôle, s'il est accusé à tort et qui protège celui qui est contrôlé, d'un contrôle abusif". Le garde des Sceaux ajoute : "On ne vit pas au pays des Bisounours".