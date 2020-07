Visite de Macron dans un commissariat : "Un message positif", réagit un policier

publié le 28/07/2020 à 15:59

Les syndicats de police le demandaient depuis longtemps. Ce lundi 27 juillet au soir, le président de la République Emmanuel Macron, lors d'une visite surprise dans un commissariat parisien, a annoncé qu'une indemnité pour les agents travaillant la nuit serait versée. "Un message positif", réagit Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat Synergie-Officiers.

"Il y a manifestement un changement de ton au niveau de l'État, estime Patrice Ribeiro. C'est ce que nous réclamions, puisque nous avions manifesté pour cela à la suite des propos de Christophe Castaner qui avaient rompu le lien entre les policiers et le gouvernement".

"Bien sûr, il y a d'abord la nomination de Gérald Darmanin, a rappelé le secrétaire général de Synergie-Officiers. Et puis il y a ce geste du président de la République qui jusqu'à présent était dans un certain mutisme vis-à-vis des forces de l'ordre. Aujourd'hui, on voit que nous sommes soutenus au plus haut niveau de l'État et c'est un message positif."

"Nous, ce que nous demandions, c'était que le chef de l'État se prononce pour savoir si oui ou non il soutenait ses policiers notamment avec la campagne de bashing qui a eu lieu avec l'affaire George Floyd et l'agitation du comité Adama Traoré, ajoute Patrice Ribeiro. Aujourd'hui, le président de la République s'est clairement positionné en faveur des policiers et des forces de l'ordre".