Gérald Darmanin, visé par des menaces de mort, porte plainte

publié le 28/07/2020 à 10:37

La lettre, d'une grande violence, s'est glissée dans les locaux du ministère de l'Intérieur en début de semaine dernière. "Darmanin l'ordure le violeur on va s'occupees de toi. Tu va mettre des heures a crevée. On te laisse devinées. Pourriture Les bougnoules et les negres on va tous les crever (sic)", éructe ce document truffé de fautes d'orthographe et signé "Les Français les vrais". Gérald Darmanin n'a pas tardé à réagir après la réception de ce brûlot. Le locataire de l'Hôtel de Beauvau a en effet porté plainte, selon nos confrères du Point.

Depuis sa nomination, l'ancien maire de Tourcoing (Nord) doit faire face à une polémique autour d'une accusation de viol qui, loin de s'étioler, le fragilise et oblige gouvernement et majorité à le soutenir en bloc, parfois de manière embarrassée.

Parole contre parole

L'ex-ministre de l'Action et des Comptes publics fait l'objet depuis 2017 d'une plainte d'une femme, Sophie Patterson-Spatz, qui l'avait sollicité en 2009 pour tenter de faire annuler une condamnation. Selon la plaignante, Gérald Darmanin lui aurait fait miroiter son appui et elle se serait sentie contrainte de "passer à la casserole". Lui affirme qu'il s'agissait au contraire d'une relation librement consentie.

"Gérald Darmanin n'a jamais, en aucun cas, échangé une intervention - qu'il n'avait d'ailleurs pas le pouvoir de faire aboutir -, en contrepartie d'une faveur sexuelle. Il a toujours fermement contesté cette accusation ou un quelconque abus de pouvoir notamment lors de son audition le 8 février 2018", insistent ses défenseurs, Maître Pierre-Olivier Sur et Maître Mathias Chichportich.