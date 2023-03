Visite de Charles III reportée : "C'est la première fois que Macron modifie son agenda", relève Rousseau

En raison des manifestations contre la réforme des retraites, la visite de Charles III en France a été reportée, vendredi 24 mars. La journée de mobilisation, annoncée mardi 28 mars, aurait été au cœur de la visite d'État, qui devait se tenir du 26 au 29 mars.

Ce report a été salué par une partie de l'opposition. "Je pense que c'était une décision sage parce qu'il aurait été hors de question qu'Emmanuel Macron ne change pas son agenda", a affirmé Sandrine Rousseau au micro de RTL, vendredi. L'élue écologiste a souligné que le conflit social avait pris trop d'ampleur pour maintenir cette visite.

"Ça n'était pas possible non plus qu'il aille trinquer à Versailles dans la galerie des glaces avec Charles III quand le peuple se révolte", a ajouté Sandrine Rousseau. "C'est la première fois, depuis le début du conflit, qu'Emmanuel Macron modifie son agenda", a constaté la députée.

"J'ai l'impression que quelque chose est en train de prendre", a poursuivi Sandrine Rousseau qui y voit un signe, extrêmement faible, que le président prend conscience que "la France est en crise".

