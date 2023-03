Charles III en France : Macron estime "pas sérieux de proposer une visite d'État au milieu des manifestations"

La visite d'État du roi Charles III en France, prévue de dimanche à mercredi, est "reportée", "compte tenu de l'annonce d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites" mardi 28 mars, a annoncé l'Élysée vendredi.

La décision a été "prise par les gouvernements français et britannique, après un échange téléphonique entre le Président de la République et le Roi ce matin", écrit la présidence française dans un communiqué. À Bruxelles, lors d'une conférence de presse, le président Macron a indiqué avoir proposé une nouvelle date au "début de l'été". Selon lui, "le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report", et "nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens" à "proposer une visite au milieu des manifestations".

Le palais de Buckingham a également réagi, précisant que le roi et la reine Camilla se réjouissent d'un séjour en France "dès que des dates pourront être trouvées". Cette annonce survient au lendemain d'une 9e journée de manifestations dans toute la France contre la réforme des retraites, marquée par une très forte mobilisation et une multiplication des violences dans les cortèges. Pour cette seule journée, 441 policiers et gendarmes ont été blessés. Aucun chiffre n'est disponible concernant les manifestants.



Une visite d'État sous haute-tension

Dans le climat actuel, la visite du roi suscitait l'inquiétude, de part et d'autre de la Manche. Son programme précis n'avait pas encore été publié alors que Charles III devait atterrir à Paris ce dimanche soir. Il devait notamment s'exprimer lundi devant les sénateurs et députés et participer à un dîner d'État au château de Versailles, en compagnie de la reine consort Camilla.

Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon ironise : "La réunion des rois à Versailles dispersée par la censure populaire". Peter Ricketts, l'ambassadeur du Royaume-Uni en France, a quant à lui exprimé sa compréhension : "Cela aura été une décision difficile. Mais compréhensible. Les visites d'État sont un temps pour la célébration et ce n'était pas le moment", a-t-il commenté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info