Manifestations et violences : l'inquiétude gagne le gouvernement

Selon le ministère de l'Intérieur, plus d'un million de personnes ont manifesté contre la réforme des retraites, jeudi 23 mars. Elles étaient 3,5 millions d'après la CGT. La violence, présente dans les cortèges, inquiète le gouvernement.

Dans les rassemblements, Emmanuel Macron a souvent été la cible des slogans. Son intervention télévisée et le recours au 49.3 ne passent pas. Pour la première fois depuis le début du conflit, l'exécutif montre des signes d'inquiétude.

"Ce qu'on redoutait est en train d'arriver", a confié un conseiller ministériel. Les manifestations, plus nombreuses et de plus en plus violentes, n'indiquent pas que la situation pourrait s'apaiser. L'interview d'Emmanuel Macron, mercredi 22 mars, n'a pas réussi à faire redescendre la pression.

"À ce stade, je ne sais plus quel message politique peut fonctionner", a témoigné un communicant. La seule lueur d'espoir pour le gouvernement est la décision du Conseil constitutionnel. Si les Sages décident de valider le texte, la motivation des opposants pourrait être entamée.

Toutefois, l'avis du Conseil constitutionnel ne sera pas connu avant deux à trois semaines, ce qui laisse le temps pour une dixième journée de mobilisation, mais aussi d'autres éventuelles violences.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info