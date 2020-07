publié le 29/07/2020 à 08:29

Alors que le débat concernant l'insécurité en France refait surface ces dernières semaines, le vice-président du Rassemblement National Jordan Bardella estime que "la justice se place systématiquement du côté des agresseurs plutôt que des agressés" et déplore qu'"une violence gratuite est commise dans notre pays toutes les 44 secondes".

Selon lui, l'insécurité est "le sujet oublié et l'angle mort d'Emmanuel Macron" durant son quinquennat. Le député européen fustige la suppression des peines planchers et le dispositif de libération anticipée mis en place par l'ancienne ministre de la Justice Nicole Belloubet qui font qu'en-dessous "d'une peine de deux ans, vous entrez très difficilement en prison et vous en ressortez facilement".

Alors que la crise sanitaire a engendré une baisse de 13.000 détenus dans les prisons françaises, Jordan Bardella estime que ce sont "des signaux laxistes envoyés à la délinquance, aux criminels qui, sachant la faiblesse du système judiciaire français, n'hésitent pas à récidiver". Il appelle à ce que "la politique pénale soit beaucoup plus ferme et beaucoup plus efficace".