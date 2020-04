publié le 21/04/2020 à 19:19

Au lendemain de violences urbaines qui ont marqué plusieurs villes de France, dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril, Jordan Bardella regrette que "en plus de la crise sanitaire, un certain nombre de nos compatriotes doivent subir une guérilla urbaine", alors que "le confinement est respecté par une immense majorité de Français" et que "nous sommes un des pays en Europe où le confinement est le plus respecté".

Le vice-président du Rassemblement National (RN) demande à ce qu'"un couvre-feu soit instauré dans toutes les communes concernées par ces émeutes" et qu'on soit "en capacité de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui défient la République". "Est-ce qu'il existe encore un État dans ce pays pour assurer la sécurité des Français ?" se demande le député européen.

Selon lui, "les Français ne comprennent pas qu'il y ait un confinement à double mesure" entre "d'un côté, les Français qui respectent le confinement" et "de l'autre, de voir que c'est open-bar et impunité totale pour des criminels qui font du rodéo sauvage". "Il serait peut-être temps que l'on déconfine le courage du ministre de l'Intérieur (Christophe Castaner ndlr) et qu'il fasse respecter la loi partout en France" demande Jordan Bardella.