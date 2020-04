Violences urbaines : Bardella et Le Pen mettent de "l'huile sur le feu", estime Olivier Klein

publié le 22/04/2020 à 19:40

La mise en place, dans certaines communes, d'un couvre-feu pour éviter les tensions, "cela n'a aucun sens". Sur RTL, le maire de Clichy-sous-Bois Olivier Klein se montre très ferme face à cette mesure demandée par Jordan Bardella dans les villes qui, ces derniers jours, ont connu des émeutes.

Mardi 21 avril, le vice-président du Rassemblement national avait demandé sur l'antenne de RTL la mise à l'écart de "tous ceux qui défient la République", estimant que le confinement "à double mesure" profitait à "des criminels qui font du rodéo sauvage".

"Les mots de Jordan Bardella et ceux de Marine Le Pen mettent de l'huile sur le feu et ne servent que des intérêts électoraux", estime Olivier Klein, ajoutant qu'à Clichy-sous-Bois, les tensions sont minimes. "Un couvre-feu n'a de sens que si l'on est capable de l'appliquer sereinement. Aujourd'hui, nous sommes dans l'échange et le dialogue, les mesures de confinement sont respectées par la majorité des habitants".

"Il y a des tensions, précise-t-il, on est sur le fil du rasoir, mais grâce au travail de tous, aux militants associatifs, on arrive à tenir bon. Nos médiateurs sont présents sur le terrain avec la police nationale pour dire aux jeunes de rentrer chez eux, le travail de la police est un travail difficile, on essaye de tenir bon."

Alors que ce mercredi 22 avril, le Canard enchaîné publie les craintes du préfet de Seine-Saint-Denis de potentielles "émeutes de la faim", Olivier Klein rejette cette terminologie. "Il ne faut pas utiliser ce mot-là. Il faut être attentif, on le fait depuis longtemps, famille par famille, il faut, que les familles sachent qu’on est à leurs cotés et qu’on continuera a l’être après la période d’urgence."

Ainsi annonce-t-il avoir d'ores et déjà prévu un budget supplémentaire pour les familles dans le besoin. "Les budgets des actions festives prévues jusqu'à juin ont été basculés sur le centre d'action sociale pour les familles", explique le maire qui évoque une distribution plus importante de bons alimentaires et la mise en place de réseaux pour venir en aide aux familles de la ville.