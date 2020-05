publié le 14/05/2020 à 08:54

Une hausse des appels d'urgence de femmes victimes de violences conjugales. C'est le constat fait par l'OMS qui a mesuré une "forte augmentation" des appels "allant jusqu'à 60%" dans les États membres.

Invitée à l'antenne de RTL ce jeudi 14 mai, Marlène Schiappa a expliqué "être très vigilante avec les associations et les services de l'État, sur tout ce qui pourrait se produire au moment du déconfinement".

La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes a indiqué que les signalements aux forces de l'ordre ont augmenté de 36%. "Sur la plateforme qui permet de saisir les forces de l'ordre, le nombre de tchats a doublé depuis le début du confinement, avec 3.140 signalements. Au niveau du 3919, il y a eu autant d'appels en une semaine, qu'en un seul mois l'année dernière en 2019, comparé à 2020", a-t-elle ajouté.

200 appels enregistrés sur le numéro pour les auteurs de violences conjugales

Marlène Schiappa est revenue sur un nouveau dispositif mis en place par le gouvernement. Un numéro national ( 08.019.019.11) dédié à l'écoute des auteurs de violences a été lancé dans le but d'éviter que les tensions au sein du couple ou de la famille ne s'aggravent pendant la période du confinement.

"Vous avez des hommes violents qui prennent du plaisir à dominer et qui sont des pervers. (...) Mais vous avez des gens qui avec le confinement ont senti monter en eux des accès de colère et de violence et ne veulent pas devenir violent. Un numéro d'écoute a été mis en place et plus de 200 appels ont été pris en compte depuis le début du confinement", a-t-elle expliqué.

Et de poursuivre : "C'est une nouvelle manière de travailler pour faire de la prévention et éviter que le premier coup arrive".