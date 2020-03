publié le 19/03/2020 à 11:27

"Les violences conjugales risquent d’augmenter pendant le confinement", a reconnu Marlène Schiappa sur France Info mercredi 18 mars. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a tout de même tenu à rassurer : les outils de signalement restent disponibles.

Le 3919, numéro d'écoute et de conseils pour les victimes de violences conjugales "fonctionne toujours", a-t-elle garanti sur le plateau de la chaîne télévisée. "Je me suis attelée dès lundi à travailler avec la Fédération nationale Solidarités femmes qui gère ce numéro à un plan de continuité de sorte que le numéro fonctionne."

Le 3919 est d'ordinaire disponible de 9h à 22h du lundi au vendredi, et de 9h à 18h le samedi, le dimanche et les jours fériés. Pendant la période de confinement, ces horaires seront "réduits", a précisé Marlène Schiappa. Une décision prise dû à la diminution du nombre d'appels. "On a baissé, divisé par six ou par sept le nombre d'appels par jour", justifie-t-elle. Par ailleurs, des modifications techniques doivent être mises en place pour que les écoutantes puissent télétravailler, conformément aux consignes du gouvernement.

Pour les urgences, rappelle-t-elle, il faut continuer à se connecter sur la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr ou appeler le 17. Les affaires de violences conjugales font par ailleurs partie des "contentieux essentiels" qui continuent d'être traités malgré la période de confinement.