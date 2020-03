publié le 12/03/2020 à 05:15

L'heure du bilan. À l'occasion du Conseil des Ministres de ce mercredi 11 mars, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations Marlène Schiappa a donné plusieurs chiffres sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Ainsi depuis la promulgation de la loi du 3 août 2018, 1.292 infractions pour "outrage sexiste", plus connu sous le nom de harcèlement de rue, ont été éditées. "Je rappelle qu'au moment des débats sur cette loi, on nous disait que nous n'arriverions pas à avoir plus de deux verbalisations", écrit Marlène Schiappa dans un document du secrétariat d'Etat à l'égalité femmes-homme que RTL.fr s'est procuré.

Outre ce chiffre, 54 contraventions d'"outrage sexiste" aggravé ont été prononcées par des juridictions depuis un an et demi, apprend-t-on dans ce même document. On décompte également neuf infractions pour "raid numérique" en 2019 et 152 pour "voyeurisme" entre 2018 et 2019.

"Il ne suffit pas que les femmes parlent sur les réseaux sociaux"

Le texte pointe également du doigt "l'augmentation notable des peines de stages de prévention de la récidive des auteurs de violences condamnés". Ainsi, 1.226 stages ont été prononcés en tant qu'alternative dans une condamnation en 2018 et 2.325 en tant que peine dans une condamnation.

Dernier chiffre cité dans ce document, et annoncé par Marlène Schiappa ce mercredi 11 mars, le nombre de signalements réalisés sur la plateforme en ligne arretonslesviolences.gouv.fr. En tout, 7.220 signalements ont été réalisés depuis son plateforme en novembre 2018, dont 2.174 ont donné lieu à des enquêtes.

Nous avons lancé une plateforme de signalement en ligne qui permet de dialoguer avec des policiers formés.



✅ 7220 signalements #ConseildesMinistres pic.twitter.com/XJhVZct7qm — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) March 11, 2020

"Il ne suffit pas que les femmes parlent sur les réseaux sociaux, il faut qu'elles soient entendues et qu'il y ait des condamnations le plus tôt possible, indique Marlène Schiappa dans ce document. Nous avons besoin pour cela que chacun puisse avoir accès aux forces de l'ordre sans la barrière que peuvent ressentir certaines femmes à pousser la porte d'un commissariat."