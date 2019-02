et AFP

publié le 23/02/2019 à 20:19

Comme l'an dernier Emmanuel Macron a sillonné de long en large le salon de l'Agriculture ce samedi 23 février. Une visite très cadrée, qui a commencé par la protocolaire caresse, à la mascotte bovine du salon : Imminence.



Puis c'est le départ d'un marathon de plus de 12 heures, un record. Au fil de la visite, c'est une lecture à voix haute des cahiers de doléances, voulus par le président de la République. Impôts, éducation, permis de conduire, à chaque rencontre une préoccupation différente, souvent bien loin du monde agricole.

Q'importe, Emmanuel Macron a comme à son habitude accepté tous les face à face, jusqu'à étudier de près, document à l'appui, la situation d'un retraité handicapé. Un échange conclu par une longue accolade.

Un retraité craque en évoquant ses difficultés avec Emmanuel Macron pic.twitter.com/ZqK6Q0rGjV — BFM Paris (@BFMParis) 23 février 2019

Un président qui prend "le temps d'écouter"

Emmanuel Macron qui est arrivé vers 8h au salon samedi pour son inauguration, a aussi "pris le temps d'écouter" le témoignage d'un agriculteur de la région de Nantes affecté par le suicide d'un de ses amis", a indiqué un proche de Patrick Maurin, un élu de Marmande qui dénonce par des "marches citoyennes" les faillites d'exploitations et les nombreux suicides qui endeuillent le monde agricole rural.

Emmanuel Macron s'est aussi employé samedi à rassurer des agriculteurs toujours inquiets sur leur avenir en se présentant comme "un patriote" défenseur du modèle agricole français dans la future Politique agricole commune (PAC), un message accueilli plutôt favorablement dans les allées du salon de l'Agriculture.



L'avenir justement, un des thèmes abordés par Emmanuel Macron lors de son discours, un peu plus tôt dans la matinée. Devant 500 jeunes agriculteurs européens, le président s'est voulu le rassembleur, d'une nouvelle génération plus d'engagée.