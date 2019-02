publié le 23/02/2019 à 07:21

C'est un rendez-vous incontournable. Comme chaque année, professionnels, passionnés ou simples curieux ont rendez-vous au Parc des expositions de Paris pour le Salon de l'Agriculture. Et après de longues semaines de préparation, celui-ci ouvre ses portes ce samedi 23 février pour dix jours qui s'annoncent d'ores et déjà intenses.



Au total, 4.000 animaux, 30.000 professionnels, 1.000 exposants et plus de 600.000 visiteurs sont attendus à la Porte de Versailles, dans le XVe arrondissement de la capitale.

Mais certains visiteurs seront davantage scrutés que d'autres. Sans surprise, les hommes et femmes politiques devraient se succéder dans les allées de ce Salon de l'Agriculture, qui aura pour thème, cette année, "Des femmes, des Hommes, des Talents". En première ligne ? Emmanuel Macron.

Macron présent dès 8h30

Le chef de l'État ne va pas déroger à la tradition. En effet, le président de la République est attendu au Parc des expositions dès ce samedi 23 février pour inaugurer cette 56e édition alors que l'agriculture française est écartelée entre les demandes d'amélioration environnementale et la volonté de maintenir son rang face à la concurrence européenne.



Selon les informations données, Emmanuel Macron doit arriver tôt, aux alentours de 8h30, à la Porte de Versailles. Il doit notamment prononcer son discours devant environ 500 personnes, pour moitié des jeunes agriculteurs venus de pays européens.



Plutôt que les maux du monde rural qu'il juge avoir abordés dans ses grands débats, le pensionnaire de l'Élysée centrera son discours sur sa vision européenne de l'agriculture, alors que les négociations pour élaborer la future politique agricole commune (PAC) viennent de commencer et que le scrutin des européennes se rapproche.

Ouverture au public à 9h

Reste à savoir comment se déroulera la venue du chef de l'État alors que la mobilisation des "gilets jaunes" perdure depuis le mois de novembre. L'an dernier, il avait passé douze heures d'affilée dans les allées, répondant aux visiteurs, y compris les plus hostiles.



Dès 9h00, la situation pourrait en effet prendre une nouvelle tournure alors que les portes du Salon de l'Agriculture vont officiellement s'ouvrir au public.



Pour rappel, l'entrée du Salon de l'Agriculture est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Le ticket coûtera 7 euros pour les 6-12 ans ainsi que les étudiants, et 14 euros pour les adultes.