publié le 13/02/2019 à 19:09

Le salon de l’Agriculture arrive à grand pas. Alors que des centaines d’agriculteurs et producteurs sont attendus dès le samedi 23 février au Parc des Expositions de Paris, et ce jusqu’au 3 mars, l’Élysée se prépare pour ce rendez-vous incontournable pour tous les présidents de la République et chefs de parti politique.



Selon les informations de RTL, Emmanuel Macron va inaugurer le Salon de l’Agriculture en livrant un discours devant 500 jeunes venus de toute l’Europe où il abordera donc les sujets de la jeunesse et de l’Union européenne. Voilà qui devrait faire jaser ses opposants à quelques mois du scrutin européen.

Autre mission très politique pour le chef de l’État ? Un arrêt au stand des DOM-TOM. Une étape qu’il avait "zappée"l’année dernière. Dès lors, pas question de commettre un nouvel impair lors de cette édition 2019.



Enfin, la sécurité devrait une nouvelle fois être au centre de ce rendez-vous aussi festif que politique alors que les manifestations se succèdent depuis de longues semaines partout en France. Entre les "gilets jaunes", les agriculteurs ou encore les végans. Les menaces sont nombreuses pour le sommet de l’État. Surtout que les bains de foule dans les allées du Salon réservent toujours leur lot de surprises.