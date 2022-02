Officiellement, ils ne s'étaient pas parlés depuis plus d'un an. Marine Le Pen et Éric Zemmour se sont croisés ce lundi 21 février en marge d'un événement organisé par le Medef à Paris.

Et pourtant, tout avait été fait pour qu'ils ne se croisent pas. En effet, Marine Le Pen a précédé Éric Zemmour sur la scène de la Station F. Comme quatre autres candidats à l'élection présidentielle, ils ont été invités pour présenter leurs mesures pour l'économie. Mais au moment de descendre de l'estrade, Marine Le Pen s'est trompée de côté et a donc croisé son adversaire, ce qui a entrainé cette poignée de main inédite.

Cette scène intervient à un moment compliqué entre les deux principaux candidats d'extrême droite sur fond de ralliements massifs de membres du RN vers Éric Zemmour, symbolisés dernièrement par la suspension de Nicolas Bay, accusé d'avoir transmis des informations au parti Reconquête, qu'il a rejoint dans la foulée.