Présidentielle 2022 : Zemmour et Le Pen craignent de ne pas avoir leurs parrainages

Zemmour et Le Pen pas sereins pour les parrainages

Il reste une dizaine de jours pour décrocher les 500 parrainages et l'inquiétude du jour est pour Éric Zemmour et Marine Le Pen. Les deux candidats d'extrême droite tirent à nouveau la sonnette d'alarme : "Je n'ai aucune certitude, c'est très dur", explique Éric Zemmour. Il a d'ailleurs renoncé à son déplacement à la réunion cette semaine, préférant décrocher son téléphone en personne pour convaincre les maires hésitants.

"Quand il appelle, on a 10 fois plus de chances qu'un élu dise oui", estime un de ses proches, qui évalue à 1.200 le nombre d'appels passés chaque jour par son équipe. "Je n'ai jamais été aussi inquiète", dit comme en écho Marine Le Pen, qui parle d'une "situation démocratique terrifiante". Elle va envoyer ce lundi une vidéo d'appel à l'aide à tous les maires pour essayer de mettre fin à ce qu'un de ses lieutenants appelle la "grève des maires". Et tout le bureau national du RN, une trentaine de personnes, va aussi passer des coups de fil.

Concernant la réserve de parrainages de François Bayrou, il y avait dimanche entre 70 et 80 maires officiellement inscrits, confie-t-il. Des maires qui se sont portés volontaires sur le site notredémocratie.fr lancé par le président du MoDem. Le nombre de réservistes va monter, il en est persuadé car François Bayrou compte en faire la promotion dans les médias, histoire d'éviter une "déflagration" si jamais Mélenchon, Le Pen ou Zemmour ne pouvaient pas être candidats.

"S'il le faut, je montrerai l'exemple"

Le leader centriste fera probablement une conférence de presse ce mardi 22 février pour attirer plus de parrains et surtout expliquer comment va se passer le dépannage des candidats dans le besoin. Car dimanche chez Marine Le Pen, on ne savait pas trop s'il fallait appeler François Bayrou, lui demander un nombre de parrainages précis ou si c'est François Bayrou qui fera la distribution lui-même. Le maire de Pau qui promet : "S'il le faut, je montrerai l'exemple" en parrainant un candidat en galère.

Un maire LR a justement décidé de montrer l'exemple, David Lisnard le maire de Cannes et président de l'association des maires de France. Pour illustrer le raisonnement affirmant que le "parrainage ne vaut pas soutien", il a choisi d'aider Jean-Luc Mélenchon. "J'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné. Je combats ses idées et ses valeurs mais il doit pouvoir concourir", dit-il.

Les Insoumis lui disent merci. David Lisnard n'était pas dans leurs radars des parrains potentiels.