Vacances d'été : à quoi vont-elles ressembler pour le gouvernement ?

publié le 18/07/2020 à 09:12

Des vacances, vraiment ? Officiellement, les congés d'été débutent le 29 juillet prochain pour les membres du gouvernement. Mais selon les informations du Parisien, elles s'annoncent studieuses. Dans un courrier, il est indiqué aux ministres que "le président de la République et le Premier ministre doivent disposer" des "coordonnées téléphoniques et électroniques" afin de "rester joignables en cas de nécessité".

Ce n'est pas tout. "Les membres du gouvernement doivent également fournir les coordonnées de celles et ceux qui seront chargés de leur permanence, au sein du ministère", ajoute Le Parisien. Cela ne doit pas les dispenser d'être "présents sur le terrain pendant leurs vacances", souligne Matignon.

Reste à choisir la destination. Une décision délicate pour les ministres qui a, par le passé pu déclencher des polémiques. "Les ministres qui souhaitent s'absenter durant cette période devront choisir une destination compatible avec leurs responsabilités ministérielles. Les éventuelles vacances devront avoir lieu en tout état de cause au sein de l'espace Schengen", peut-on lire dans le document.

Une rentrée prévue le 24 août

En décembre dernier, Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, avait passé ses vacances à Marrakech, au Maroc. Un choix qui avait étonné en plein mouvement social contre la réforme des retraites.

D'autant plus que Matignon avait à l'époque avancé le même argument. "De fait, les ministres les plus concernés par les retraites et la grève sont sur le pont pour des questions évidentes de suivi et de gestion", ajoutait l'entourage d'Édouard Philippe au Parisien.

La rentrée du gouvernement se fera le lundi 24 août, avec un programme déjà chargé pour les 600 derniers jours du quinquennat : plan de relance, réforme des retraites, réforme de l'assurance-chômage...