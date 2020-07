Remaniement : 56% des Français ont une opinion positive de Jean Castex

publié le 17/07/2020 à 05:49

Deux semaines après sa nomination à Matignon, Jean Castex bénéficie d’une première impression positive en France. Selon un baromètre BVA pour RTL et Orange, 56% des Français déclarent en effet avoir une bonne opinion de lui en tant que Premier ministre, contre 42% qui en ont une mauvaise opinion.

Un score qui le place légèrement au-dessus d’Édouard Philippe le mois dernier (54%) et un peu en dessous de son niveau de mai 2017, au moment de sa nomination (59%). Dans le détail, Jean Castex est davantage apprécié des plus âgés puisque 66% des personnes de 65 ans et plus en ont une bonne opinion.

Sur le plan politique, il bénéficie de jugements largement positifs parmi les sympathisants de droite (69%). Cela semble valider pour le moment la stratégie d’Emmanuel Macron de s’adresser à cet électorat, sans être pour autant honni des sympathisants de gauche, puisque 47% d’entre eux déclarent en avoir une bonne opinion.

Sondage BVA pour RTL et Orange sur la popularité de Jean Castex. Crédit : BVA - RTL